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Tomorrowland 2026: como foi o primeiro fim de semana e o que vem pela frente no Festival
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Com ingresso esgotado há vários meses, o festival começou oficialmente na sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, embora o público acampado no Dreamville tenha tido uma prévia do evento na véspera, durante a tradicional festa de boas-vindas chamada "The Gathering". A expectativa era receber cerca de 200 mil pessoas no primeiro fim de semana e ultrapassar 400 mil visitantes ao longo do festival. Foto: Reprodução / Instagram
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Entre os principais destaques do primeiro fim de semana estiveram David Guetta, que se apresenta no Tomorrowland há aproximadamente duas décadas, e Calvin Harris, uma das apresentações mais aguardadas, que se apresentou pela primeira vez no evento no dia 19, no Mainstage. Foto: Reprodução / Instagram
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Nesta edição, o Brasil marca presença com 18 artistas distribuídos pelos palcos do festival durante os dois fins de semana. Alok apresentou o espetáculo "Rave The World" no palco Freedom by Bud no dia 19 de julho e aproveitou a ocasião para lançar o EP homônimo pela gravadora Tomorrowland Music. Já Vintage Culture se apresentou no Mainstage no dia 17. Foto: Reprodução / Instagram
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O segundo fim de semana trará de volta Calvin Harris aos palcos do festival no dia 25 de julho. Alok se apresentará no Mainstage no dia 26, em um dos horários mais aguardados da programação. O público poderá acompanhar as apresentações pelo site oficial do festival e pelo canal oficial no YouTube. Foto: Pexels / Toon Van Dyck
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Uma das mudanças desta edição foi a ausência de fogos de artifício no Mainstage, decisão tomada pelas autoridades locais em razão de um período de seca e temperaturas acima da média na região. A medida ocorre um ano depois de um incêndio que destruiu parte da estrutura do palco principal em 2025. Foto: Unsplash / Daniels Joffe
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O Tomorrowland é um festival de música eletrônica criado em 2005 pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e é realizado anualmente em Boom, na Bélgica. O evento reúne line-ups que somam centenas de DJs distribuídos em múltiplos palcos cenográficos, com cada edição definida por um tema próprio e geralmente dividida em dois fins de semana consecutivos. Foto: Divulgação
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Além disso, a marca Tomorrowland tem buscado se expandir internacionalmente. O festival estreia na Tailândia entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2026, e a edição brasileira está prevista para acontecer entre os dias 30 de abril e 2 de maio de 2027, no Parque Maeda, em Itu. Foto: Wikimedia Commons / Macieeejski
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