Tomorrowland 2026: como foi o primeiro fim de semana e o que vem pela frente no Festival

Com ingresso esgotado há vários meses, o festival começou oficialmente na sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, embora o público acampado no Dreamville tenha tido uma prévia do evento na véspera, durante a tradicional festa de boas-vindas chamada "The Gathering". A expectativa era receber cerca de 200 mil pessoas no primeiro fim de semana e ultrapassar 400 mil visitantes ao longo do festival. Foto: Reprodução / Instagram