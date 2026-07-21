Artes
LEGO lança versão de “O Beijo”, de Gustav Klimt, em parceria com o Museu Belvedere
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A linha LEGO Art já havia lançado outras obras consagradas, como "Girassóis", de Vincent van Gogh, em parceria com o Museu Van Gogh, e "Ponte sobre um Lago de Nenúfares", de Claude Monet, desenvolvida com o Metropolitan Museum of Art. O catálogo também inclui versões de "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, "A Grande Onda de Kanagawa", de Katsushika Hokusai, e "LOVE", de Robert Indiana. Foto: Divulgação
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O projeto de "O Beijo" em LEGO foi desenvolvido em parceria com uma equipe do Museu Belvedere, instituição que abriga a obra original de Gustav Klimt, pintada entre 1907 e 1908 e considerada uma de suas criações mais importantes. A iniciativa também contou com a participação da curadora Stephanie Auer, especialista em arte dos séculos 19 e 20, e do designer Milan Madge. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Juntos, eles trabalharam para reproduzir com fidelidade a composição da pintura, além de seus detalhes, texturas e os característicos efeitos dourados. O objetivo foi traduzir para blocos de montar elementos característicos da pintura, como a riqueza ornamental, os padrões geométricos e os tons dourados que compõem o casal retratado por Klimt em seus mantos. Foto: Divulgação
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A versão em LEGO se diferencia da tela original por apresentar relevo e profundidade. A montagem é organizada em camadas sobrepostas, o que resulta em uma leitura tridimensional da composição. Além do manual impresso tradicional, o conjunto conta com instruções digitais em 3D disponíveis pelo aplicativo LEGO Builder. Foto: Divulgação
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Depois de montada, a peça mede cerca de 60 por 54 centímetros e pode ser fixada na parede por meio de um sistema de encaixe integrado à estrutura. A pintura original tem 180 por 180 centímetros. Ainda assim, a versão em blocos preserva a composição do casal e os mantos ornamentados que tornaram "O Beijo" uma das imagens mais reconhecidas da história da arte. Foto: Divulgação
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Gustav Klimt foi um pintor austríaco nascido em Viena e um dos fundadores da Secessão Vienense, movimento artístico surgido no fim do século 19. Sua obra é marcada por estilo simbolista e ornamental, com destaque para a chamada "fase dourada", período em que passou a incorporar folhas de ouro às composições. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Esse estilo ficou conhecido como sua "fase dourada" e resultou em obras como "Retrato de Adele Bloch-Bauer I", pintada em 1907 e vendida em 2006 por 135 milhões de dólares à Neue Galerie de Nova York. Gustav Klimt morreu em Viena em 6 de fevereiro de 1918, vítima de um acidente vascular cerebral. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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