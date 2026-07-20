Pesquisa brasileira indica que esquizofrenia pode surgir durante a formação do cérebro; entenda

Os pesquisadores concentraram a análise na enzima PHGDH, responsável pela produção da D-serina, molécula essencial para a comunicação entre neurônios e para a formação das conexões cerebrais. Segundo o estudo, essa substância também desempenha um papel importante no funcionamento dos receptores envolvidos na plasticidade do cérebro, processo ligado ao aprendizado e à adaptação do sistema nervoso. Foto: Magnific/vwalakte