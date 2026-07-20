Moedas de ouro: igreja medieval ameaçada de fechar recebe doação misteriosa e renova esperança de restauração

As obras incluem reparos no telhado e em outras partes da construção, cuja manutenção se tornou inviável. O edifício possui aproximadamente 700 anos de história e foi erguido por volta de 1300, durante o reinado de Eduardo I. Há indícios de que o local já abrigasse um templo religioso antes mesmo da Conquista Normanda, em 1066. Foto: Alexander P Kapp/St Wilfrid's Church, Melling, Font/CC BY-SA 2.0