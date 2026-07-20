“Cão-urso”: fósseis revelam predador desconhecido que viveu na Catalunha pré-histórica

A identificação ocorreu graças ao estudo de um crânio parcialmente preservado, que manteve grande parte da dentição, além de um molar inferior isolado. A comparação desses fósseis com exemplares já conhecidos da Europa e da América do Norte revelou características anatômicas inéditas, suficientes para confirmar que a ciência estava diante de uma espécie nunca descrita. Foto: Imagem gerada por IA