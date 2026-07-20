Animais
“Cão-urso”: fósseis revelam predador desconhecido que viveu na Catalunha pré-histórica
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A espécie recebeu o nome científico de Paludocyon moyasolai e pertence ao grupo extinto dos anficiônidos, mamíferos carnívoros conhecidos popularmente como “cães-ursos”. Apesar da denominação, esses animais não têm relação direta com os cães ou ursos atuais, já que representam uma linhagem extinta que viveu durante o Cenozoico. Foto: Jesús Gamarra/Wikimedia Commons
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A identificação ocorreu graças ao estudo de um crânio parcialmente preservado, que manteve grande parte da dentição, além de um molar inferior isolado. A comparação desses fósseis com exemplares já conhecidos da Europa e da América do Norte revelou características anatômicas inéditas, suficientes para confirmar que a ciência estava diante de uma espécie nunca descrita. Foto: Imagem gerada por IA
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Os dentes tiveram papel decisivo nessa conclusão, pois exibiam proporções diferentes das registradas em outros integrantes do gênero Paludocyon. Entre as particularidades estavam um segundo molar superior mais largo que o primeiro e um terceiro molar de tamanho incomum. Foto: Imagem gerada por IA
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Na paleontologia, é comum que detalhes da dentição ajudem a compreender hábitos alimentares, adaptações e relações evolutivas entre espécies, o que fortaleceu a classificação do novo animal. Os pesquisadores acreditam que esse carnívoro tinha porte médio e apresentava maior agilidade do que outros representantes de sua família. Foto: Imagem gerada por IA
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Sua estrutura dentária indica capacidade para consumir tanto carne quanto partes mais resistentes das presas. O ambiente onde viveu era muito diferente da paisagem atual da Catalunha, com lagos rasos, áreas pantanosas e vegetação abundante. Foto: Domínio Público
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A região também abrigava pequenos herbívoros, felinos primitivos, mustelídeos, crocodilos de pequeno porte e diversos outros vertebrados. Esse conjunto de espécies formava um ecossistema rico e bastante diversificado. Foto: Wikimedia Commons/Denny Navarra
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O nome dado — Paludocyon — faz referência aos ambientes úmidos onde esse predador viveu, enquanto o termo moyasolai homenageia o paleontólogo catalão Salvador Moyà-Solà, famoso por seus estudos dos mamíferos fósseis e pelas primeiras escavações em Els Casots. Foto: Wikimedia Commons/PePeEfe
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Para os cientistas, a descoberta amplia o conhecimento sobre a evolução dos mamíferos carnívoros e demonstra como os fósseis permitem reconstruir antigos ecossistemas, revelando espécies e paisagens que desapareceram milhões de anos antes do surgimento da humanidade. Foto: Wikimedia Commons/Jason Gray