Nova expedição de Tamara Klink ganha plataforma que mostra rota, clima e localização em tempo real; confira

Essas informações ajudam a entender por que o veleiro muda de percurso diante de desafios naturais, como correntes marítimas, frentes frias ou blocos de gelo. Apesar da divulgação da nova expedição, o itinerário completo ainda não foi revelado — em 20 de julho, a plataforma marca que Tamara está há 16 dias navegando. Foto: Reprodução