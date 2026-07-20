Símbolo geográfico e tesouro ambiental: Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil

A montanha situa-se dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, unidade de conservação criada em 1979 para proteger uma extensa área de floresta amazônica ainda pouco alterada pela ação humana, reconhecida pela riqueza biológica e pela presença de espécies raras e endêmicas. O pico tem rica biodiversidade e ecossistemas únicos de floresta tropical e vegetação de altitude. Foto: Divulgação/Paulo Rezende FAB