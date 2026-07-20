Hera: planta que embeleza cercas e paredes também é sagrada em diferentes culturas

A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos, pois a hera pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada. Foto: Pixabay