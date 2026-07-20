Estilo de Vida
Hera: planta que embeleza cercas e paredes também é sagrada em diferentes culturas
-
Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins. Foto: Pixabay
-
Ela pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos "grampos" ou "ventosas", algo que permite que a planta se fixe e suba. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato. Foto: Acabashi wikimedia commons
-
As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa. Foto: Pixabay
-
-
O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície. A planta apresenta crescimento contínuo. Pode ser utilizada como pendente, sendo longa e cheia. Em jardins, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas. Foto: Pixabay
-
A hera tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal. Foto: Pixabay
-
Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração. Foto: Pixabay
-
-
A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos, pois a hera pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada. Foto: Pixabay
-
Todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. Não se deve posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia. Foto: Pixabay
-
A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias. Foto: Pixabay
-
-
A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas pelo mundo. Muitos acreditam que a presença dessa planta ajuda a afastar energias negativas e a estabelecer uma atmosfera de harmonia e equilíbrio. Foto: Pixabay
-
A hera tem propriedades medicinais. O seu extrato ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. Ela é tradicionalmente usada no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite. Mas seu uso deve ter orientação médica. Foto: Hladac wikimedia commons