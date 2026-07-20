“The Apartment Job”: Saiba tudo sobre a nova série coreana da Netflix

O ator Baek Hyun-jin integra o elenco de "The Apartment Job" e reencontra Ji Sung pela primeira vez desde "O Juiz do Diabo", série de 2021 em que os dois já haviam contracenado juntos. A produção também marca a volta de Jo Yong-won à direção depois de "Missing Child", trabalho pelo qual ele recebeu o prêmio de Melhor Diretor no Seoul Drama Awards. Foto: Reprodução / Netflix