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“The Apartment Job”: Saiba tudo sobre a nova série coreana da Netflix
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A trama acompanha Park Hae-gang, ex-líder de uma gangue que precisa reunir uma quantia alta de dinheiro para ajudar uma figura paterna do seu passado. Para conseguir os recursos, ele decide concorrer à presidência da associação de moradores de um condomínio de luxo. O objetivo inicial é ter acesso ao fundo de reserva do prédio, avaliado em bilhões de wones. Foto: Reprodução / Netflix
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Ao se envolver no cotidiano dos moradores, Hae-gang descobre um esquema de corrupção na administração do condomínio. A partir dessa descoberta, o personagem passa de golpista a uma espécie de herói acidental da comunidade. A série mistura elementos de comédia, suspense e crítica social ao longo dos episódios. Foto: Reprodução / Netflix
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Ji Sung interpreta o protagonista Park Hae-gang em sua primeira participação em uma produção original da Netflix. O ator é conhecido por papéis em dramas como "Conexão", "Doutor John", "O Juiz do Diabo" e "O Retorno do Juiz". Em "The Apartment Job", ele assume um tom mais leve em comparação a seus trabalhos anteriores. Foto: Reprodução / Netflix
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Ha Yoon-kyung vive Kang Ha-ri, uma advogada em início de carreira que se une a Hae-gang no plano envolvendo o fundo de reserva do condomínio. A atriz já havia atuado em papéis coadjuvantes em produções como "Uma Advogada Extraordinária" e "Hospital Playlist", além do papel principal em "Vejo Você na Próxima Vida". Foto: Reprodução / Netflix
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Moon So-ri interpreta Jang Suk-jin, uma moradora de destaque no condomínio cujos embates com Hae-gang geram parte do conflito cômico da série. Park Byung-eun vive Lee Chung-won, outro personagem central nas disputas internas do prédio e muitos outros nomes completam o elenco. Foto: Reprodução / Netflix
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O primeiro episódio de "The Apartment Job" se tornou o programa mais assistido da televisão a cabo no dia de sua exibição, segundo dados da Nielsen Korea. A estreia registrou uma audiência média nacional de 4,6%. A previsão é de que o último episódio seja exibido em meados de agosto de 2026. Foto: Reprodução / Netflix
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O ator Baek Hyun-jin integra o elenco de "The Apartment Job" e reencontra Ji Sung pela primeira vez desde "O Juiz do Diabo", série de 2021 em que os dois já haviam contracenado juntos. A produção também marca a volta de Jo Yong-won à direção depois de "Missing Child", trabalho pelo qual ele recebeu o prêmio de Melhor Diretor no Seoul Drama Awards. Foto: Reprodução / Netflix
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