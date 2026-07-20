Eleições 2026: saiba as diferenças entre os sistemas majoritário e proporcional

Já nas eleições para o Senado, também é adotado o sistema majoritário, mas com uma diferença importante. Como há apenas uma ou duas vagas em disputa, dependendo da eleição, são eleitos os candidatos mais votados, sem necessidade de segundo turno. Em 2026, por exemplo, cada estado e o Distrito Federal escolherão dois senadores, sendo eleitos os dois concorrentes que receberem o maior número de votos válidos em cada unidade da Federação. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil