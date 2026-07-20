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São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é eleita uma das 100 praias mais icônicas do mundo
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A curadoria do "Corona Beach 100" avaliou as praias com base em três critérios: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica. A seleção contou com a participação de oceanógrafos, surfistas e mergulhadores. Foto: Wikimedia Commons / Beto Quissak
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A praia faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros do litoral alagoano que abrange os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Ao percorrer a região, os limites entre as três cidades são praticamente imperceptíveis, que formam um único cenário de praias preservadas e paisagens naturais. Foto: Wikimedia Commons / Beto Quissak
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Até pouco mais de duas décadas atrás, a costa era ocupada principalmente por fazendas de coco, e as vilas de pescadores tinham ruas de terra. A região se transformou em um polo de pousadas boutique e hotéis de charme integrados à vegetação, com diárias equivalentes às de resorts de litoral mais conhecido. Foto: Wikimedia Commons / Gustavocrocha
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O principal atrativo da região é o comportamento das marés. Durante a lua cheia e a lua nova, o mar recua até 300 metros da linha d'água, o que expõe bancos de areia e forma piscinas naturais entre os recifes de corais. Em contrapartida, a maré alta cobre quase toda a faixa de areia em alguns trechos. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
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Os recifes de corais também funcionam como barreira natural, o que reduz o impacto das ondas antes de chegarem à praia. A água se mantém morna ao longo de quase todo o ano, com temperatura entre 27°C e 29°C. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
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Entre os principais atrativos da Rota Ecológica dos Milagres estão as piscinas naturais das praias do Toque e de São Miguel, acessíveis por passeios de jangada motorizada. A região também abriga a Praia do Riacho, a vila de pescadores de Porto da Rua, conhecida pelos barcos coloridos e pelos restaurantes especializados em frutos do mar, além do Mirante Alto do Cruzeiro, que oferece vista panorâmica do litoral. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
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O clima apresenta pouca variação ao longo do ano, com temperaturas elevadas em todas as estações. O período mais chuvoso ocorre entre março e julho. Consultar a tábua de marés antes de cada passeio é recomendado para quem pretende explorar as piscinas naturais na maré baixa. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
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