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São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é eleita uma das 100 praias mais icônicas do mundo

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Redação Flipar
  • A curadoria do
    A curadoria do "Corona Beach 100" avaliou as praias com base em três critérios: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica. A seleção contou com a participação de oceanógrafos, surfistas e mergulhadores. Foto: Wikimedia Commons / Beto Quissak
  • A praia faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros do litoral alagoano que abrange os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Ao percorrer a região, os limites entre as três cidades são praticamente imperceptíveis, que formam um único cenário de praias preservadas e paisagens naturais.
    A praia faz parte da Rota Ecológica dos Milagres, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros do litoral alagoano que abrange os municípios de Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras. Ao percorrer a região, os limites entre as três cidades são praticamente imperceptíveis, que formam um único cenário de praias preservadas e paisagens naturais. Foto: Wikimedia Commons / Beto Quissak
  • Até pouco mais de duas décadas atrás, a costa era ocupada principalmente por fazendas de coco, e as vilas de pescadores tinham ruas de terra. A região se transformou em um polo de pousadas boutique e hotéis de charme integrados à vegetação, com diárias equivalentes às de resorts de litoral mais conhecido.
    Até pouco mais de duas décadas atrás, a costa era ocupada principalmente por fazendas de coco, e as vilas de pescadores tinham ruas de terra. A região se transformou em um polo de pousadas boutique e hotéis de charme integrados à vegetação, com diárias equivalentes às de resorts de litoral mais conhecido. Foto: Wikimedia Commons / Gustavocrocha
  • O principal atrativo da região é o comportamento das marés. Durante a lua cheia e a lua nova, o mar recua até 300 metros da linha d'água, o que expõe bancos de areia e forma piscinas naturais entre os recifes de corais. Em contrapartida, a maré alta cobre quase toda a faixa de areia em alguns trechos.
    O principal atrativo da região é o comportamento das marés. Durante a lua cheia e a lua nova, o mar recua até 300 metros da linha d'água, o que expõe bancos de areia e forma piscinas naturais entre os recifes de corais. Em contrapartida, a maré alta cobre quase toda a faixa de areia em alguns trechos. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
  • Os recifes de corais também funcionam como barreira natural, o que reduz o impacto das ondas antes de chegarem à praia. A água se mantém morna ao longo de quase todo o ano, com temperatura entre 27°C e 29°C.
    Os recifes de corais também funcionam como barreira natural, o que reduz o impacto das ondas antes de chegarem à praia. A água se mantém morna ao longo de quase todo o ano, com temperatura entre 27°C e 29°C. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
  • Entre os principais atrativos da Rota Ecológica dos Milagres estão as piscinas naturais das praias do Toque e de São Miguel, acessíveis por passeios de jangada motorizada. A região também abriga a Praia do Riacho, a vila de pescadores de Porto da Rua, conhecida pelos barcos coloridos e pelos restaurantes especializados em frutos do mar, além do Mirante Alto do Cruzeiro, que oferece vista panorâmica do litoral.
    Entre os principais atrativos da Rota Ecológica dos Milagres estão as piscinas naturais das praias do Toque e de São Miguel, acessíveis por passeios de jangada motorizada. A região também abriga a Praia do Riacho, a vila de pescadores de Porto da Rua, conhecida pelos barcos coloridos e pelos restaurantes especializados em frutos do mar, além do Mirante Alto do Cruzeiro, que oferece vista panorâmica do litoral. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
  • O clima apresenta pouca variação ao longo do ano, com temperaturas elevadas em todas as estações. O período mais chuvoso ocorre entre março e julho. Consultar a tábua de marés antes de cada passeio é recomendado para quem pretende explorar as piscinas naturais na maré baixa.
    O clima apresenta pouca variação ao longo do ano, com temperaturas elevadas em todas as estações. O período mais chuvoso ocorre entre março e julho. Consultar a tábua de marés antes de cada passeio é recomendado para quem pretende explorar as piscinas naturais na maré baixa. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira
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