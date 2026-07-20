São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é eleita uma das 100 praias mais icônicas do mundo

Entre os principais atrativos da Rota Ecológica dos Milagres estão as piscinas naturais das praias do Toque e de São Miguel, acessíveis por passeios de jangada motorizada. A região também abriga a Praia do Riacho, a vila de pescadores de Porto da Rua, conhecida pelos barcos coloridos e pelos restaurantes especializados em frutos do mar, além do Mirante Alto do Cruzeiro, que oferece vista panorâmica do litoral. Foto: Wikimedia Commons / Otávio Nogueira