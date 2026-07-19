‘Caribe Amazônico’: conheça esse paraíso de água doce situado no Pará

Para planejar a visita, vale reforçar: a melhor época para quem busca as praias visíveis é agosto a dezembro, quando o nível dos rios está baixo e a areia branca se estende. Já quem prefere a experiência da floresta alagada, dos canais e do ecoturismo mais “selvagem” pode considerar o período de cheia. Foto: Richard N Horne/Wikimédia Commons