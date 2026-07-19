Animais
Livre de predadores naturais, percevejo asiático pode provocar grande destruição no Brasil
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O percevejo asiático (Halyomorpha halys) é nativo da China, do Japão e da Coreia. Nas últimas décadas, acabou sendo transportado acidentalmente em cargas internacionais e se estabeleceu em diversos países. Ele encontrou no Brasil condições ideais para se multiplicar porque não tem predadores naturais. Na foto, um percevejo dessa espécie, ainda jovem, antes de adquirir a coloração marrom marmorizada da fase adulta. Foto: Chen-Pan Liao/Wikimedia Commons
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Além de destruir lavouras, o percevejo asiático incomoda os moradores. Durante o outono e o inverno, procura locais protegidos e pode aparecer em grande número nas casas. Embora não piquem, não transmitam doenças e raramente causem danos, sua presença incomoda bastante. Foto: Vinayaraj/Wikimedia Commons
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Os percevejos formam um grupo de insetos que inclui espécies hematófagas, alimentadas por sangue, e espécies fitófagas, que se alimentam de plantas. O percevejo asiático pertence a este segundo grupo. Foto: Imagem de FRANCO PATRIZIA por Pixabay
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O percevejo asiático mede entre 12 e 17 milímetros e possui corpo em formato de escudo. As fêmeas depositam centenas de ovos ao longo da vida, normalmente agrupados na parte inferior das folhas. Foto: imagem gerada por i.a
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Repelentes domésticos normalmente não são suficientes para afastar o percevejo asiático. Em infestações intensas, pode ser necessário recorrer a empresas especializadas em controle de pragas. Também é importante vedar frestas e aberturas para evitar a entrada de novos insetos. Foto: Reprodução TV Tem
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Para evitar a presença do percevejo asiático, recomenda-se vedar frestas e outras aberturas por onde os insetos possam entrar. Essa medida é especialmente importante no outono e no inverno, quando eles procuram abrigo. Foto: reprodução
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Diferentemente do que costuma ser divulgado para alguns outros tipos de percevejos, óleos essenciais como hortelã-pimenta, lavanda e capim-limão não têm eficácia comprovada contra o percevejo asiático. Para essa espécie, a prevenção depende principalmente de vedar frestas e impedir sua entrada nas residências. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
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