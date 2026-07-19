Pontes de Veneza: travessias históricas ajudaram a construir a identidade da cidade

A Ponte da Academia liga os bairros de Dorsoduro e San Marco e oferece uma das vistas mais famosas do Grande Canal, com destaque para a Basílica de Santa Maria della Salute. Inaugurada em madeira no século XIX, foi substituída por uma estrutura de ferro e, mais tarde, pela atual versão em madeira reforçada. Hoje, é um dos melhores pontos de Veneza para admirar o pôr do sol. Foto: Reprodução do Flickr regislop