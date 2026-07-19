Estilo de Vida
Stavkirker: fascinantes igrejas medievais têm 10 séculos de história na Noruega
-
Em norueguês, “stav” designa os postes verticais de madeira usados na sustentação da estrutura, enquanto “kirke” significa igreja. As stavkirker receberam esse nome por causa desse sistema construtivo e se tornaram alguns dos monumentos medievais mais emblemáticos da Noruega. Foto: wikimedia commons Richard N Horne
-
O estilo reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em obras de arte arquitetônica.Para enfrentar a neve e a chuva, as stavkirker receberam telhados bastante inclinados, para escoamento da água. O uso de madeira resistente, técnicas cuidadosas de construção e aplicações de alcatrão ajudaram a conservar as estruturas. Foto: wikimedia commons Ekko
-
As stavkirker têm colunas apoiadas sobre vigas e bases de pedra, o que aumenta a durabilidade da madeira. Embora tenham sido feitas com formatos variados, muitas ganharam nave central elevada e corredores laterais. Foto: wikimedia commons Richard N Horne
-
Os interiores das stavkirker são predominantemente de madeira, com estrutura aparente e decoração discreta. Externamente, as paredes eram revestidas com tábuas de madeira maciça, que ajudavam a proteger a construção das intempéries. Foto: wikimedia commons Zach Heller
-
-
Um dos aspectos mais marcantes das stavkirker é sua rica decoração em madeira. Portais, colunas e outros elementos estruturais exibem entalhes com cruzes, dragões, animais e motivos vegetais, combinando influências da tradição cristã e da antiga cultura nórdica. Foto: flickr mararie
-
Durante a Idade Média, estima-se que tenham sido construídas entre 1.300 e 2.000 stavkirker na Noruega. Muitas desapareceram ao longo dos séculos ou foram substituídas por templos maiores, principalmente durante os séculos XVIII e XIX. Foto: wikimedia commons Bosc d'Anjou
-
Muitas dessas igrejas acabaram sendo destruídas ao longo dos séculos. Atualmente, 28 stavkirker medievais permanecem preservadas na Noruega, algumas delas com estruturas de madeira que resistem há cerca de 900 anos. Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
-
-
As stavkirker também desempenharam um papel importante na vida religiosa e social da Noruega medieval. Elas eram o centro da vida da comunidade local e eram usadas para celebrar casamentos, batizados e outros eventos importantes. Foto: wikimedia commons Micha L. Rieser
-
Em 1979, as igrejas stavkirker foram declaradas Patrimônio Mundial da UNESCO. Elas são uma atração turística popular na Noruega. Elas são um lembrete da rica história e cultura do país. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Erik Pedersen