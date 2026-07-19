Stavkirker: fascinantes igrejas medievais têm 10 séculos de história na Noruega

O estilo reflete inovações nas técnicas de construção em madeira, transformando as igrejas em obras de arte arquitetônica.Para enfrentar a neve e a chuva, as stavkirker receberam telhados bastante inclinados, para escoamento da água. O uso de madeira resistente, técnicas cuidadosas de construção e aplicações de alcatrão ajudaram a conservar as estruturas. Foto: wikimedia commons Ekko