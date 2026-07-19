Estilo de Vida
Cocktails que conquistaram bares e apreciadores no mundo inteiro
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Bartenders transformam o preparo em um espetáculo Em muitos bares, o bartender não apenas prepara a bebida, mas também cria uma apresentação cheia de movimentos, giros de garrafas, utensílios e técnicas que tornam o momento parte da diversão. Esse estilo é conhecido como flair bartending. Foto: imagem gerada por i.a
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Alguns cocktails são famosos no mundo inteiro Drinks como Mojito, Margarita, Negroni, Old Fashioned, Cosmopolitan, Dry Martini, Aperol Spritz e Piña Colada estão entre os mais conhecidos. Cada um possui características próprias e combina diferentes destilados, frutas, ervas e licores. Foto: imagem gerada por i.a
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O equilíbrio dos sabores faz toda a diferença Os cocktails costumam combinar elementos doces, ácidos, amargos e aromáticos. Limão, laranja, hortelã, gengibre, frutas, xaropes e bitters ajudam a criar bebidas equilibradas e agradáveis ao paladar. Foto: imagem gerada por i.a
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Nem sempre uma bebida mais doce tem menos álcool O açúcar, os sucos e os xaropes podem mascarar a sensação do álcool. Por isso, alguns cocktails parecem leves, mas podem conter a mesma quantidade — ou até mais — de destilado do que outras bebidas. Foto: imagem gerada por i.a
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A quantidade de álcool varia bastante Embora muitas receitas utilizem entre 40 e 60 ml de destilado, alguns cocktails levam doses maiores ou combinam mais de uma bebida alcoólica. O teor final depende da receita e dos demais ingredientes utilizados. Foto: Imagem de Miroslav Sárkozy por Pixabay
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O gelo também faz parte da receita Além de resfriar a bebida, o gelo controla a diluição do cocktail. Cubos grandes, gelo triturado ou esferas derretem em velocidades diferentes e influenciam diretamente o sabor e a textura do drink. Foto: imagem gerada por i.a
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Existem combinações que se tornaram clássicas Gin com tônica, rum com hortelã e limão, tequila com limão, vodka com frutas cítricas e uísque com bitters estão entre as misturas que atravessaram gerações e continuam fazendo sucesso em bares de diversos países. Foto: Imagem de ibsh6950 por Pixabay
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A melhor experiência é sempre com moderação Mesmo os cocktails mais elaborados contêm álcool. Alternar com água, evitar exageros e respeitar os próprios limites ajudam a aproveitar o momento com mais segurança, além de nunca dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Foto: imagem gerada por i.a