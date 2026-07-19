Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Microfibra: por que esse material versátil está presente em tantos produtos do cotidiano

RF
Redação Flipar
  • É muito utilizada em panos de limpeza Os fios ultrafinos conseguem capturar poeira, gordura e pequenas partículas com facilidade. Em muitos casos, a limpeza pode ser feita apenas com água, reduzindo o uso de produtos químicos.
    É muito utilizada em panos de limpeza Os fios ultrafinos conseguem capturar poeira, gordura e pequenas partículas com facilidade. Em muitos casos, a limpeza pode ser feita apenas com água, reduzindo o uso de produtos químicos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Também aparece em roupas esportivas Camisetas, shorts e outras peças de atividade física frequentemente utilizam microfibra. O tecido ajuda a evaporar o suor mais rapidamente e costuma proporcionar maior conforto durante os exercícios.
    Também aparece em roupas esportivas Camisetas, shorts e outras peças de atividade física frequentemente utilizam microfibra. O tecido ajuda a evaporar o suor mais rapidamente e costuma proporcionar maior conforto durante os exercícios. Foto: imagem gerada por i.a
  • Está presente em toalhas de secagem rápida Toalhas de microfibra absorvem bastante água e secam em menos tempo do que muitas toalhas de algodão. Por isso, são populares em viagens, academias e esportes.
    Está presente em toalhas de secagem rápida Toalhas de microfibra absorvem bastante água e secam em menos tempo do que muitas toalhas de algodão. Por isso, são populares em viagens, academias e esportes. Foto: imagem gerada por i.a
  • É usada em estofados e móveis Sofás, poltronas e cadeiras podem receber revestimento de microfibra. O material oferece toque macio, boa durabilidade e costuma ser relativamente fácil de limpar.
    É usada em estofados e móveis Sofás, poltronas e cadeiras podem receber revestimento de microfibra. O material oferece toque macio, boa durabilidade e costuma ser relativamente fácil de limpar. Foto: imagem gerada por i.a
  • Ajuda na limpeza de óculos e telas Flanelas de microfibra removem marcas de dedos e poeira sem riscar superfícies delicadas. Elas são indicadas para lentes, celulares, tablets, notebooks e televisores.
    Ajuda na limpeza de óculos e telas Flanelas de microfibra removem marcas de dedos e poeira sem riscar superfícies delicadas. Elas são indicadas para lentes, celulares, tablets, notebooks e televisores. Foto: imagem gerada por i.a
  • Também faz parte da roupa de cama Lençóis, fronhas e cobertores confeccionados com microfibra costumam ser leves e de secagem rápida. Além disso, geralmente amassam menos após a lavagem.
    Também faz parte da roupa de cama Lençóis, fronhas e cobertores confeccionados com microfibra costumam ser leves e de secagem rápida. Além disso, geralmente amassam menos após a lavagem. Foto: imagem gerada por i.a
  • É comum em acessórios automotivos Luvas, panos e toalhas de microfibra são bastante utilizados para lavar, secar e dar acabamento em veículos. Quando usados corretamente, ajudam a reduzir o risco de riscos na pintura.
    É comum em acessórios automotivos Luvas, panos e toalhas de microfibra são bastante utilizados para lavar, secar e dar acabamento em veículos. Quando usados corretamente, ajudam a reduzir o risco de riscos na pintura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Exige alguns cuidados na lavagem Para preservar as fibras, recomenda-se evitar amaciantes e excesso de calor na secagem. Esses cuidados ajudam a manter a capacidade de absorção e aumentam a vida útil do material.
    Exige alguns cuidados na lavagem Para preservar as fibras, recomenda-se evitar amaciantes e excesso de calor na secagem. Esses cuidados ajudam a manter a capacidade de absorção e aumentam a vida útil do material. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay