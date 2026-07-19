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Pão de alho: história e curiosidades de um dos maiores sucessos do churrasco brasileiro

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Redação Flipar
  • Receitas com pão, alho e gordura já eram consumidas em países europeus, especialmente na Itália. No Brasil, a combinação foi adaptada ao churrasco e ganhou versões mais cremosas e recheadas.
    Receitas com pão, alho e gordura já eram consumidas em países europeus, especialmente na Itália. No Brasil, a combinação foi adaptada ao churrasco e ganhou versões mais cremosas e recheadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Hoje, o pão de alho é considerado um dos acompanhamentos mais populares das carnes assadas. Sua praticidade e sabor fizeram com que estivesse presente tanto em churrascos domésticos quanto em grandes eventos.
    Hoje, o pão de alho é considerado um dos acompanhamentos mais populares das carnes assadas. Sua praticidade e sabor fizeram com que estivesse presente tanto em churrascos domésticos quanto em grandes eventos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além de manteiga, alho e ervas, muitas versões incluem requeijão, maionese, muçarela, parmesão, provolone, bacon e outros ingredientes. Cada combinação resulta em sabores e texturas diferentes.
    Além de manteiga, alho e ervas, muitas versões incluem requeijão, maionese, muçarela, parmesão, provolone, bacon e outros ingredientes. Cada combinação resulta em sabores e texturas diferentes. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora a churrasqueira seja a forma mais tradicional de preparo, o pão de alho também pode ser feito no forno convencional e na air fryer, mantendo boa parte da crocância quando preparado corretamente.
    Embora a churrasqueira seja a forma mais tradicional de preparo, o pão de alho também pode ser feito no forno convencional e na air fryer, mantendo boa parte da crocância quando preparado corretamente. Foto: Popo le Chien wikimedia commons
  • Por reunir pão, manteiga, queijos e outros ingredientes gordurosos, costuma ser relativamente calórico. O valor nutricional varia conforme a receita, mas o consumo moderado é recomendado.
    Por reunir pão, manteiga, queijos e outros ingredientes gordurosos, costuma ser relativamente calórico. O valor nutricional varia conforme a receita, mas o consumo moderado é recomendado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Dependendo dos ingredientes utilizados, pode oferecer carboidratos, proteínas, cálcio e pequenas quantidades de vitaminas e minerais. O alho ainda contém compostos naturais estudados por suas propriedades antioxidantes.
    Dependendo dos ingredientes utilizados, pode oferecer carboidratos, proteínas, cálcio e pequenas quantidades de vitaminas e minerais. O alho ainda contém compostos naturais estudados por suas propriedades antioxidantes. Foto: Imagem de Muhammad Ragab por Pixabay
  • Versões industrializadas ou muito recheadas podem concentrar grandes quantidades de sódio e gorduras saturadas. Comparar os rótulos e equilibrar o consumo com outros alimentos ajuda a manter uma alimentação mais saudável.
    Versões industrializadas ou muito recheadas podem concentrar grandes quantidades de sódio e gorduras saturadas. Comparar os rótulos e equilibrar o consumo com outros alimentos ajuda a manter uma alimentação mais saudável. Foto: Imagem de Ilona Frey por Pixabay
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