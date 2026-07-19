Leite vegetal: o que é, como é produzido e quais são as principais opções disponíveis

A produção do leite vegetal pode até ser feita em casa e costuma envolver poucas etapas: o ingrediente é batido com água e, em seguida, a mistura passa por um pano ou filtro fino para separar o líquido da parte sólida. Depois, a bebida pode ser armazenada e consumida pura ou utilizada em diversas receitas. Foto: imagem gerada por i.a