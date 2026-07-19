Estilo de Vida
Leite vegetal: o que é, como é produzido e quais são as principais opções disponíveis
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Apesar do nome popular, o leite vegetal não possui leite de vaca nem derivados. A bebida ganhou espaço por oferecer uma alternativa para pessoas com intolerância à lactose, alergia à proteína do leite ou que seguem uma alimentação vegetariana ou vegana. Foto: imagem gerada por i.a
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Produzido a partir dos grãos de soja, costuma ser uma das opções com maior teor de proteínas entre os leites vegetais. Por isso, é frequentemente apontado como um dos que mais se aproximam do perfil nutricional do leite de vaca. Foto: imagem gerada por i.a
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O leite de aveia é conhecido pela textura cremosa e pelo sabor suave, enquanto o de amêndoas costuma ser mais leve e delicado. Já o leite de arroz apresenta sabor adocicado e é uma alternativa para pessoas que evitam soja e oleaginosas. Foto: imagem gerada por i.a
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Além dos mais populares, o mercado oferece bebidas feitas com castanha-de-caju, castanha-do-pará, coco, macadâmia, avelã, quinoa, ervilha e até gergelim. Cada ingrediente proporciona características próprias de sabor, textura e composição nutricional. Foto: imagem gerada por i.a
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Cada tipo apresenta quantidades diferentes de proteínas, gorduras, fibras e carboidratos. Muitas versões industrializadas recebem adição de cálcio, vitaminas D e B12 para enriquecer a composição, enquanto outras contêm açúcar ou aromatizantes, tornando importante a leitura do rótulo. Foto: imagem gerada por i.a
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A variedade de leites vegetais aumentou significativamente nos últimos anos, acompanhando a demanda por alternativas ao leite de origem animal. Hoje, é possível encontrar opções com diferentes sabores, versões sem açúcar, produtos enriquecidos e bebidas desenvolvidas para cafés, culinária ou consumo diário. Foto: imagem gerada por i.a
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Os leites vegetais também podem ser utilizados no preparo de vitaminas, bolos, panquecas, cremes e diversas sobremesas. A textura e o sabor podem variar conforme o ingrediente escolhido, mas, em muitas receitas, eles substituem o leite de vaca sem grandes adaptações. Foto: imagem gerada por i.a
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A produção do leite vegetal pode até ser feita em casa e costuma envolver poucas etapas: o ingrediente é batido com água e, em seguida, a mistura passa por um pano ou filtro fino para separar o líquido da parte sólida. Depois, a bebida pode ser armazenada e consumida pura ou utilizada em diversas receitas. Foto: imagem gerada por i.a