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Gaivotas: hábitos, adaptações e curiosidades dessas aves costeiras

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Redação Flipar
  • As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.
    As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados. Foto: freepik/wirestock
  • Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.
    Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto. Foto: Hermes Rivera/Unsplash
  • As gaivotas são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Isso permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. A habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.
    As gaivotas são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Isso permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. A habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos. Foto: Freepik/wirestock
  • As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.
    As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano. Foto: Jacqui Geux/iNaturalist
  • Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.
    Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas. Foto: wikimedia commons/Steven Lek
  • Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.
    Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas. Foto: Michael Kleinsasser/Pixabay
  • O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.
    O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas. Foto: Rutvik Solanki/Unsplash
  • São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.
    São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes. Foto: wikimedia commons/Gerry Lynch
  • As gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.
    As gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo. Foto: Thanasis Papazacharias/Pixabay
  • Elas possuem uma linguagem corporal variada, com movimentos de cabeça, asas e bico para expressar intenções. A maioria não está ameaçada de extinção, embora algumas espécies enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.
    Elas possuem uma linguagem corporal variada, com movimentos de cabeça, asas e bico para expressar intenções. A maioria não está ameaçada de extinção, embora algumas espécies enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. Foto: wikimedia commons/ ArildV
  • Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.
    Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental. Foto: wikimedia commons/Foto Conquilha
  • Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.
    Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça. Foto: Joseph Corl/Unsplash
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