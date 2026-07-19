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Guizo da cascavel: como esse chocalho natural protege uma das serpentes mais conhecidas do mundo

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Redação Flipar
  • O guizo serve principalmente como um aviso. Quando se sente ameaçada, a cascavel vibra rapidamente a ponta da cauda para emitir um som característico. O objetivo é alertar o invasor e evitar um confronto direto.
    O guizo serve principalmente como um aviso. Quando se sente ameaçada, a cascavel vibra rapidamente a ponta da cauda para emitir um som característico. O objetivo é alertar o invasor e evitar um confronto direto. Foto: imagem de Patrick por Pixabay
  • O guizo é formado por queratina, a mesma proteína presente nas unhas, nos cabelos e nos pelos dos mamíferos. Seus segmentos ocos se chocam durante a vibração da cauda.
    O guizo é formado por queratina, a mesma proteína presente nas unhas, nos cabelos e nos pelos dos mamíferos. Seus segmentos ocos se chocam durante a vibração da cauda. Foto: Pixabay
  • Um novo segmento costuma surgir após cada muda de pele, mas muitos podem se quebrar ou se desgastar com o tempo. Por isso, a quantidade de anéis não indica a idade da serpente.
    Um novo segmento costuma surgir após cada muda de pele, mas muitos podem se quebrar ou se desgastar com o tempo. Por isso, a quantidade de anéis não indica a idade da serpente. Foto: Imagem de Ana Meister por Pixabay
  • Durante a caça, ela normalmente permanece silenciosa para não revelar sua posição. O guizo é usado principalmente como mecanismo de defesa, e não para capturar presas.
    Durante a caça, ela normalmente permanece silenciosa para não revelar sua posição. O guizo é usado principalmente como mecanismo de defesa, e não para capturar presas. Foto: Imagem de M. por Pixabay
  • Quando está em alerta, a cascavel consegue vibrar a cauda dezenas de vezes por segundo. Esse movimento faz os segmentos do guizo se chocarem e produzirem o som de chocalho.
    Quando está em alerta, a cascavel consegue vibrar a cauda dezenas de vezes por segundo. Esse movimento faz os segmentos do guizo se chocarem e produzirem o som de chocalho. Foto: Renato Augusto Martins wikimedia commons
  • Algumas serpentes sem guizo vibram rapidamente a cauda sobre folhas secas ou galhos. O ruído pode lembrar o de uma cascavel e ajudar a afastar predadores.
    Algumas serpentes sem guizo vibram rapidamente a cauda sobre folhas secas ou galhos. O ruído pode lembrar o de uma cascavel e ajudar a afastar predadores. Foto: imagem gerada por i.a
  • Somente as cascavéis desenvolveram esse chocalho articulado na ponta da cauda. Essa característica é uma das formas mais fáceis de identificar essas serpentes.
    Somente as cascavéis desenvolveram esse chocalho articulado na ponta da cauda. Essa característica é uma das formas mais fáceis de identificar essas serpentes. Foto: Renato Augusto Martins wikimedia commons
  • Ao anunciar sua presença, a cascavel reduz as chances de ser pisada ou atacada por animais e pessoas. Assim, muitas situações perigosas podem ser evitadas sem que ela precise usar o veneno.
    Ao anunciar sua presença, a cascavel reduz as chances de ser pisada ou atacada por animais e pessoas. Assim, muitas situações perigosas podem ser evitadas sem que ela precise usar o veneno. Foto: José Reynaldo da Fonseca - wikimedia commons
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