Feng shui: conheça os princípios da antiga prática chinesa que busca harmonizar os ambientes

O feng shui surgiu na China há milhares de anos e foi desenvolvido a partir da observação da natureza. Seus princípios procuram equilibrar a relação entre as pessoas e o ambiente em que vivem. Em chinês, "feng" é vento e "shui" é água. Esses dois elementos simbolizam o fluxo natural da energia e representam a importância do equilíbrio na natureza. Foto: imagem gerada por i.a