Estilo de Vida
Feng shui: conheça os princípios da antiga prática chinesa que busca harmonizar os ambientes
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O feng shui surgiu na China há milhares de anos e foi desenvolvido a partir da observação da natureza. Seus princípios procuram equilibrar a relação entre as pessoas e o ambiente em que vivem. Em chinês, "feng" é vento e "shui" é água. Esses dois elementos simbolizam o fluxo natural da energia e representam a importância do equilíbrio na natureza. Foto: imagem gerada por i.a
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Segundo o feng shui, ambientes limpos e organizados facilitam a circulação da energia. Por isso, reduzir o excesso de objetos costuma ser uma das primeiras recomendações. Foto: imagem gerada por i.a
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A disposição dos móveis pode variar conforme o objetivo de cada cômodo. Quartos, salas, cozinhas e escritórios recebem orientações diferentes para favorecer conforto e funcionalidade. Foto: imagem gerada por i.a
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Diversas plantas são utilizadas para trazer sensação de vitalidade aos ambientes. Além do aspecto decorativo, elas ajudam a aproximar a casa dos elementos da natureza. Foto: imagem gerada por i.a
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No feng shui, os espelhos são vistos como elementos capazes de refletir e direcionar a energia. Por isso, sua posição costuma ser planejada com cuidado. Recomenda-se que o espelho reflita um jardim, plantas, uma mesa de jantar ou um ambiente bonito e bem iluminado, simbolizando abundância e bem-estar. Foto: imagem gerada por i.a
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Cada cor pode ser associada a um dos cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água. A escolha das tonalidades busca reforçar diferentes sensações nos ambientes. Foto: imagem gerada por i.a
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Mais do que um estilo decorativo, o feng shui reúne princípios tradicionais sobre equilíbrio, circulação, proporção e bem-estar. Atualmente, ele continua influenciando projetos de interiores em diversos países. Foto: imagem gerada por i.a
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No Feng Shui, acumular objetos sem uso bloqueia o fluxo da energia vital (Chi). Itens parados funcionam como "nós" que causam estagnação, atraem cansaço e impedem a chegada de novas oportunidades e prosperidade. O desapego é essencial para que o novo entre na sua vida. O que está sem utilidade há muito tempo deve ser doado. Foto: imagem gerada por i.a