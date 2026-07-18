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Animais de diferentes espécies que vivem em tocas

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Redação Flipar
  • Essas tocas podem ser escavadas pelos próprios animais ou aproveitadas de estruturas já existentes no solo, em troncos ocos, rochas ou barrancos.
    Essas tocas podem ser escavadas pelos próprios animais ou aproveitadas de estruturas já existentes no solo, em troncos ocos, rochas ou barrancos. Foto: Sebastian/Pixabay
  • Esse comportamento é comum em diferentes grupos da fauna, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas aves e insetos. Conheça alguns animais que vivem em tocas!
    Esse comportamento é comum em diferentes grupos da fauna, incluindo mamíferos, répteis, anfíbios e até algumas aves e insetos. Conheça alguns animais que vivem em tocas! Foto: Wikimedia Commons/iNaturalist/Flickr
  • Coelho – Escavam sistemas complexos de túneis com várias entradas e saídas para se protegerem de predadores. Nessas tocas, eles criam os filhotes.
    Coelho – Escavam sistemas complexos de túneis com várias entradas e saídas para se protegerem de predadores. Nessas tocas, eles criam os filhotes. Foto: Sincerely Media/Unsplash
  • Tatu – Escava tocas profundas usando suas garras fortes. Essas galerias servem como abrigo contra predadores e contra o calor, já que a temperatura no interior da toca costuma ser mais estável.
    Tatu – Escava tocas profundas usando suas garras fortes. Essas galerias servem como abrigo contra predadores e contra o calor, já que a temperatura no interior da toca costuma ser mais estável. Foto: Myléne/Pixabay
  • Toupeira – Um verdadeiro mestre da escavação que passa quase toda a vida debaixo da terra, criando galerias para caçar insetos e minhocas.
    Toupeira – Um verdadeiro mestre da escavação que passa quase toda a vida debaixo da terra, criando galerias para caçar insetos e minhocas. Foto: Dirk (Beeki®) Schumacher/Pixabay
  • Suricato<b data-path-to-node= – Vive em colônias em tocas profundas que possuem múltiplas saídas de emergência para fugas rápidas e também para descansar durante o calor em dias de sol." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/benjamin-riedl-1lrlO3h_5pw-unsplash-e1773250410357.jpg" width="1114" height="626">
    Suricato Vive em colônias em tocas profundas que possuem múltiplas saídas de emergência para fugas rápidas e também para descansar durante o calor em dias de sol. Foto: Benjamin Riedl/Unsplash
  • Texugo – É um excelente escavador e constrói sistemas extensos de túneis subterrâneos. Algumas dessas tocas podem durar décadas e ser usadas por várias gerações.
    Texugo – É um excelente escavador e constrói sistemas extensos de túneis subterrâneos. Algumas dessas tocas podem durar décadas e ser usadas por várias gerações. Foto: Lyn Bratton/Pixabay
  • Coruja-buraqueira: Ao contrário de outras corujas, esta espécie tem hábitos diurnos e vive em buracos no solo, muitas vezes aproveitando tocas abandonadas por outros animais.
    Coruja-buraqueira: Ao contrário de outras corujas, esta espécie tem hábitos diurnos e vive em buracos no solo, muitas vezes aproveitando tocas abandonadas por outros animais. Foto: Flickr - Bernard DUPONT
  • Raposa – Algumas espécies de raposas têm o costume de usar tocas para descansar e criar filhotes. Um exemplo é a raposa-do-ártico, que cria abrigos em momentos de nevascas.
    Raposa – Algumas espécies de raposas têm o costume de usar tocas para descansar e criar filhotes. Um exemplo é a raposa-do-ártico, que cria abrigos em momentos de nevascas. Foto: Pixabay
  • Cão-da-pradaria – Esse roedor vive em grandes colônias formadas por inúmeras tocas interligadas. Esses sistemas funcionam como verdadeiras “cidades subterrâneas”, com áreas específicas para descanso e vigilância.
    Cão-da-pradaria – Esse roedor vive em grandes colônias formadas por inúmeras tocas interligadas. Esses sistemas funcionam como verdadeiras “cidades subterrâneas”, com áreas específicas para descanso e vigilância. Foto: Moritz Kindler/Unsplash
  • Marmota – As marmotas — que nada mais são do que<span dir= grandes esquilos terrestres — constroem sistemas de túneis extremamente organizados que podem chegar a ter 20 metros de comprimento!" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/joergelman-marmot-385537_1280-e1773251111746.jpg" width="1114" height="626">
    Marmota – As marmotas — que nada mais são do que grandes esquilos terrestres — constroem sistemas de túneis extremamente organizados que podem chegar a ter 20 metros de comprimento! Foto: Jörg Möller/Pixabay
  • Esquilo-terrestre – Diferente dos esquilos que vivem em árvores, essa espécie faz túneis no solo que servem de abrigo e local para armazenar alimento.
    Esquilo-terrestre – Diferente dos esquilos que vivem em árvores, essa espécie faz túneis no solo que servem de abrigo e local para armazenar alimento. Foto: Wikimedia Commons/John J. Mosesso, NBII
  • Lagartos escavadores – Algumas espécies , como o lagarto-de-cauda-espinhosa, fazem túneis para procurar alimento, se esconder, fazer abrigo ou buscar locais mais úmidos para colocar seus ovos.
    Lagartos escavadores – Algumas espécies , como o lagarto-de-cauda-espinhosa, fazem túneis para procurar alimento, se esconder, fazer abrigo ou buscar locais mais úmidos para colocar seus ovos. Foto: Wikimedia Commons/Johan Fredriksson
  • Sapos escavadores – Certas espécies de sapos passam parte do tempo enterradas ou em pequenas tocas úmidas no solo, o que ajuda a evitar a perda de água e a sobreviver em ambientes secos.
    Sapos escavadores – Certas espécies de sapos passam parte do tempo enterradas ou em pequenas tocas úmidas no solo, o que ajuda a evitar a perda de água e a sobreviver em ambientes secos. Foto: depositphotos.com / njaj
  • Ornitorrinco – Escava tocas nas margens dos rios com entradas camufladas, servindo tanto para o descanso quanto para a incubação dos ovos — nesse caso, constroem tocas mais profundas.
    Ornitorrinco – Escava tocas nas margens dos rios com entradas camufladas, servindo tanto para o descanso quanto para a incubação dos ovos — nesse caso, constroem tocas mais profundas. Foto: Colorado State University Libraries
  • Doninha – Esse predador ágil não cria suas próprias tocas, mas costuma ocupar tocas de roedores ou cavidades no solo para descansar e criar seus filhotes.
    Doninha – Esse predador ágil não cria suas próprias tocas, mas costuma ocupar tocas de roedores ou cavidades no solo para descansar e criar seus filhotes. Foto: iNaturalist/Colorado Front Range National Wildlife Refuge Complex
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