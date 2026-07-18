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Meio século do Concorde: jato supersônico transformou a aviação
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Essa jornada começou em 21 de janeiro de 1976, quando dois jatos Concorde - um da British Airways partindo de Londres com destino ao Bahrein e outro da Air France saindo de Paris rumo ao Rio de Janeiro - decolaram simultaneamente em seus primeiros voos com passageiros. Foto: Reprodução de vídeo BAND NEWS
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Esses voos estabeleceram o início de uma era em que passageiros poderiam cruzar o Atlântico a uma velocidade que ultrapassava o dobro da velocidade do som. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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O Concorde foi o resultado de um ousado projeto conjunto entre França e Reino Unido, formalizado em um tratado intergovernamental assinado em 1962. Ele consolidou um esforço binacional para construir o primeiro avião comercial capaz de atingir velocidade supersônica - ou seja, acima de Mach 1, o limite que define a velocidade do som. Foto: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons
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O design final, que incluiu a icônica asa em delta e um nariz móvel para melhorar a visibilidade durante pousos e decolagens, refletiu respostas engenhosas a desafios técnicos inéditos. Foto: Steve Fitzgerald/Wikimédia Commons
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Esses desafios iam desde a necessidade de suportar enormes pressões aerodinâmicas e intenso aquecimento pela fricção do ar até o desenvolvimento de motores potentes o bastante para manter velocidades superiores a Mach 2 por longos períodos. Foto: Guinnog/Wikimédia Commons
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O primeiro voo de teste do Concorde ocorreu em 2 de março de 1969, abrindo caminho para anos de ensaios que culminaram com a certificação e autorização para operações comerciais em dezembro de 1975. Foto: André Cros/Wikimédia Commons
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Em seu serviço inaugural, a Air France voou de Paris a Rio de Janeiro, fazendo uma escala em Dacar, no Senegal, enquanto a British Airways ligou Londres ao Bahrein, reduzindo tempos de viagem que antes levavam mais do que o dobro do tempo. Foto: Christian Kath/Wikimédia Commons
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Em seu auge, o Concorde também serviu rotas transatlânticas até cidades como Nova York e Washington, D.C., com tempos de voo entre Londres e Nova York de cerca de três horas - um feito impressionante considerando que aeronaves convencionais normalmente gastavam mais do que o dobro desse tempo. Foto: Reprodução de vídeo G1
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A experiência de voar no Concorde era considerada o auge da aviação de luxo. Com capacidade para cerca de 100 passageiros, a aeronave oferecia um ambiente sofisticado e exclusivo, frequentemente associado a executivos, celebridades e viajantes dispostos a pagar preços substancialmente mais altos por bilhetes que refletiam a exclusividade e a velocidade da viagem. Foto: Daniel Schwen/Wikimédia Commons
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Contudo, embora seu desempenho tecnológico fosse impressionante - cruzando o Atlântico a cerca de Mach 2.02 (mais de 2.100 km/h) e voando a altitudes em torno de 60 mil pés - esse nível de excelência vinha acompanhado de desafios econômicos e operacionais severos. Foto: Duch t/Wikimédia Commons
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Desde o início, o Concorde enfrentou limitações importantes. As rotas eram restritas principalmente ao oceano, porque o impacto do estrondo sônico gerado ao ultrapassar a velocidade do som tornava voos sobre áreas continentais densamente povoadas proibitivos ou indesejáveis por reguladores e comunidades. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Além disso, seus altos custos de combustível, manutenção complexa e valor dos bilhetes significavam que poucos passageiros podiam pagar por essa experiência, tornando difícil que as operações fossem financeiramente sustentáveis. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Ao longo de seus anos de serviço, apenas 14 aeronaves comerciais chegaram de fato a voar com passageiros para a British Airways e Air France, um número pequeno frente às expectativas de mercado para um projeto tão grandioso. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Um dos momentos mais críticos na trajetória do Concorde foi o acidente trágico ocorrido em 25 de julho de 2000, quando um avião da Air France caiu logo após a decolagem de Paris rumo a Nova York. Foto: Reprodução de vídeo G1
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O rompimento de um pneu que estourou e perfurou um tanque de combustível resultou em um incêndio e na perda total de controle da aeronave, matando todas as 109 pessoas a bordo e mais quatro no solo. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Esse foi o primeiro e único acidente fatal envolvendo um Concorde em serviço, e o impacto psicológico e regulatório foi enorme, levando a uma suspensão imediata dos voos e a várias modificações técnicas para tornar a operação mais segura. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Após mais de um ano de melhorias, que incluíram tanques de combustível reforçados com materiais como Kevlar e outros aprimoramentos de segurança, o Concorde voltou a voar comercialmente em 2001. Foto: Dockurt2k/Wikimédia Commons
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Contudo, o contexto global havia mudado drasticamente. Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 reduziram significativamente a demanda por viagens aéreas internacionais de alto padrão, agravando ainda mais os desafios econômicos que a frota já enfrentava. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Combinando o envelhecimento de suas aeronaves, o aumento dos custos de manutenção, a escassez de peças de reposição e a continua dificuldade em gerar lucro, tanto a Air France quanto a British Airways anunciaram em 2003 a aposentadoria do Concorde. Foto: Reprodução de vídeo G1
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O último voo comercial pela Air France ocorreu em 31 de maio de 2003 e a British Airways operou o último voo histórico em 24 de outubro de 2003, marcando o fim da era supersonica na aviação civil regular. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Mesmo décadas após o fim de suas operações, o Concorde permanece um símbolo eterno de audácia tecnológica e ambição humana. A memória do jato supersônico continua inspirando engenheiros, entusiastas da aviação e viajantes que sonham com o retorno de voos comerciais que cruzem o céu a velocidades impressionantes. Foto: Reprodução de vídeo G1