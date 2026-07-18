Camélia: flor elegante inspirou clássico da literatura

As camélias são flores ornamentais conhecidas pela elegância e pela forma simétrica das pétalas. Destacam-se pelo aspecto sofisticado e pela floração marcante. Originárias do Leste da Ásia, especialmente China, Japão e Coreia, são cultivadas há séculos. Nessas regiões, têm forte valor cultural. Foto: Imagem de Etienne GONTIER por Pixabay