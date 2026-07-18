Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Licor: curiosidades sobre uma bebida que conquista pelo sabor e aroma

RF
Redação Flipar
  • O licor oferece opções bastante diferentes entre si. Afinal, pode ser produzido com inúmeros ingredientes. Há versões cítricas, cremosas, frutadas, herbais, florais e condimentadas, capazes de agradar a diversos paladares.
    O licor oferece opções bastante diferentes entre si. Afinal, pode ser produzido com inúmeros ingredientes. Há versões cítricas, cremosas, frutadas, herbais, florais e condimentadas, capazes de agradar a diversos paladares. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora seja muito popular, o licor também tem seus críticos. Algumas pessoas consideram a bebida excessivamente doce ou acham que o açúcar mascara o sabor do álcool, preferindo bebidas mais secas, como vinho ou destilados puros.
    Embora seja muito popular, o licor também tem seus críticos. Algumas pessoas consideram a bebida excessivamente doce ou acham que o açúcar mascara o sabor do álcool, preferindo bebidas mais secas, como vinho ou destilados puros. Foto: imagem gerada por i.a
  • Laranja, limão, cereja, maracujá, café, chocolate, coco, cacau, hortelã, anis, canela, ervas e castanhas estão entre os ingredientes mais utilizados. Em diferentes regiões do mundo, receitas locais valorizam frutas e plantas típicas.
    Laranja, limão, cereja, maracujá, café, chocolate, coco, cacau, hortelã, anis, canela, ervas e castanhas estão entre os ingredientes mais utilizados. Em diferentes regiões do mundo, receitas locais valorizam frutas e plantas típicas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Entre os mais conhecidos estão os licores de café, chocolate, laranja, creme irlandês, amêndoas e ervas. Muitos são consumidos puros, enquanto outros aparecem em sobremesas, cafés, drinques e confeitaria.
    Entre os mais conhecidos estão os licores de café, chocolate, laranja, creme irlandês, amêndoas e ervas. Muitos são consumidos puros, enquanto outros aparecem em sobremesas, cafés, drinques e confeitaria. Foto: imagem gerada por i.a
  • Como o açúcar reduz a percepção do álcool, algumas pessoas acabam ingerindo licor mais rapidamente do que fariam com outras bebidas. No entanto, muitos licores apresentam teor alcoólico entre cerca de 15% e 35%, semelhante ao de diversos destilados diluídos.
    Como o açúcar reduz a percepção do álcool, algumas pessoas acabam ingerindo licor mais rapidamente do que fariam com outras bebidas. No entanto, muitos licores apresentam teor alcoólico entre cerca de 15% e 35%, semelhante ao de diversos destilados diluídos. Foto: imagem gerada por i.a
  • O licor costuma ser servido em pequenas taças ou cálices, geralmente entre 30 e 50 ml. Independentemente da quantidade, por ser uma bebida alcoólica, seu consumo deve ser moderado e não é indicado para menores de idade, gestantes ou pessoas com restrições médicas.
    O licor costuma ser servido em pequenas taças ou cálices, geralmente entre 30 e 50 ml. Independentemente da quantidade, por ser uma bebida alcoólica, seu consumo deve ser moderado e não é indicado para menores de idade, gestantes ou pessoas com restrições médicas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Assim como qualquer bebida alcoólica, o licor pode provocar dependência quando consumido de forma frequente e excessiva. O fato de ser doce não reduz os riscos associados ao álcool nem elimina os possíveis impactos sobre a saúde.
    Assim como qualquer bebida alcoólica, o licor pode provocar dependência quando consumido de forma frequente e excessiva. O fato de ser doce não reduz os riscos associados ao álcool nem elimina os possíveis impactos sobre a saúde. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay