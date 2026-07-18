Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Plânctons: conheça a origem e o papel fundamental desses minúsculos organismos na natureza

RF
Redação Flipar
  • Cientificamente, essa luz é uma reação química fria que serve como mecanismo de defesa para afastar ou confundir predadores. O fenômeno ocorre com maior frequência entre julho e fevereiro, mas depende das condições do mar e do clima.
    Cientificamente, essa luz é uma reação química fria que serve como mecanismo de defesa para afastar ou confundir predadores. O fenômeno ocorre com maior frequência entre julho e fevereiro, mas depende das condições do mar e do clima. Foto: Reprodução
  • Embora a bioluminescência exista em várias regiões do planeta, as praias das Maldivas se destacam por apresentar um espetáculo especialmente intenso, favorecido pelas águas tropicais ricas em fitoplânctons, pelas temperaturas adequadas e pela baixa poluição luminosa.
    Embora a bioluminescência exista em várias regiões do planeta, as praias das Maldivas se destacam por apresentar um espetáculo especialmente intenso, favorecido pelas águas tropicais ricas em fitoplânctons, pelas temperaturas adequadas e pela baixa poluição luminosa. Foto: Reprodução
  • A paisagem luminosa se tornou uma das atrações naturais mais famosas do arquipélago e já inspirou representações em produções culturais, como o filme
    A paisagem luminosa se tornou uma das atrações naturais mais famosas do arquipélago e já inspirou representações em produções culturais, como o filme "Avatar", de 2009. Foto: Reproduc?a?o
  • O termo plâncton não se refere a uma única espécie, mas sim a um conjunto de organismos microscópicos que vivem suspensos na água e são levados pelas correntes marinhas, sem capacidade de nadar contra elas.
    O termo plâncton não se refere a uma única espécie, mas sim a um conjunto de organismos microscópicos que vivem suspensos na água e são levados pelas correntes marinhas, sem capacidade de nadar contra elas. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
  • Esses seres habitam praticamente todos os ambientes aquáticos do planeta, estando presentes em mares e oceanos de grande profundidade, além de lagos, rios e lagoas.
    Esses seres habitam praticamente todos os ambientes aquáticos do planeta, estando presentes em mares e oceanos de grande profundidade, além de lagos, rios e lagoas. Foto: Marko Blaževi?/Unsplash
  • O plâncton é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e para o equilíbrio ambiental da Terra, pois forma a base da cadeia alimentar de grande parte da vida marinha.
    O plâncton é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e para o equilíbrio ambiental da Terra, pois forma a base da cadeia alimentar de grande parte da vida marinha. Foto: joakant/Pixabay
  • Para organizar melhor esse universo microscópico, os cientistas dividem o plâncton em dois grandes grupos principais: o fitoplâncton e o zooplâncton.
    Para organizar melhor esse universo microscópico, os cientistas dividem o plâncton em dois grandes grupos principais: o fitoplâncton e o zooplâncton. Foto: Alvaro Bejarano/Pixabay
  • O fitoplâncton é composto por organismos autotróficos, como algas microscópicas e cianobactérias, que realizam fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, eles utilizam a luz do sol, o dióxido de carbono e nutrientes presentes na água para produzir energia.
    O fitoplâncton é composto por organismos autotróficos, como algas microscópicas e cianobactérias, que realizam fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, eles utilizam a luz do sol, o dióxido de carbono e nutrientes presentes na água para produzir energia. Foto: Domínio Público
  • Por isso, o fitoplâncton é considerado o principal produtor primário dos oceanos, sendo responsável por iniciar grande parte das cadeias alimentares marinhas.
    Por isso, o fitoplâncton é considerado o principal produtor primário dos oceanos, sendo responsável por iniciar grande parte das cadeias alimentares marinhas. Foto: Reprodução de vídeo TV NE2
  • Esses organismos desempenham um papel essencial na regulação do clima global, pois produzem muito oxigênio durante a fotossíntese.Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de metade do oxigênio liberado na atmosfera do planeta, funcionando como verdadeiros
    Esses organismos desempenham um papel essencial na regulação do clima global, pois produzem muito oxigênio durante a fotossíntese.Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de metade do oxigênio liberado na atmosfera do planeta, funcionando como verdadeiros "pulmões da Terra". Foto: Shutter Verse/Unsplash
  • Já o zooplâncton representa a parte animal ou consumidora, formada por minúsculos crustáceos, larvas de peixes e protozoários que se alimentam do fitoplâncton ou de outros pequenos organismos.
    Já o zooplâncton representa a parte animal ou consumidora, formada por minúsculos crustáceos, larvas de peixes e protozoários que se alimentam do fitoplâncton ou de outros pequenos organismos. Foto: Flickr - Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC
  • Muitos desses organismos são transparentes e extremamente delicados, mas atuam na transferência de energia dentro dos ecossistemas marinhos, servindo de alimento para peixes, baleias, águas-vivas e diversos outros animais.
    Muitos desses organismos são transparentes e extremamente delicados, mas atuam na transferência de energia dentro dos ecossistemas marinhos, servindo de alimento para peixes, baleias, águas-vivas e diversos outros animais. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além desses, existe também o bacterioplâncton, composto por bactérias e arqueias que desempenham um papel crucial na decomposição e na reciclagem de nutrientes no oceano.
    Além desses, existe também o bacterioplâncton, composto por bactérias e arqueias que desempenham um papel crucial na decomposição e na reciclagem de nutrientes no oceano. Foto: Pexels/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay