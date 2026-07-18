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Parque, cachoeiras e mistério geológico: conheça Nova Iguaçu, a cidade mais antiga da Baixada Fluminense

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Redação Flipar
  • Entre seus atrativos mais conhecidos está a Cachoeira Véu da Noiva, muito procurada por visitantes durante os meses mais quentes, a Fazenda Dona Eugênia, construída no século 19, e a Praça do Skate, a primeira dedicada ao esporte na América Latina. A região também desperta interesse por sua curiosa formação geológica.
    Entre seus atrativos mais conhecidos está a Cachoeira Véu da Noiva, muito procurada por visitantes durante os meses mais quentes, a Fazenda Dona Eugênia, construída no século 19, e a Praça do Skate, a primeira dedicada ao esporte na América Latina. A região também desperta interesse por sua curiosa formação geológica. Foto: Wikimedia Commons/Sergio Ramoz
  • Próxima dali também está a Reserva Biológica do Tinguá, considerada uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica do Brasil. A gastronomia local reúne influências do interior fluminense e da culinária nordestina, com pratos tradicionais à base de aipim, feijão tropeiro, costela e doces artesanais.
    Próxima dali também está a Reserva Biológica do Tinguá, considerada uma das áreas mais preservadas de Mata Atlântica do Brasil. A gastronomia local reúne influências do interior fluminense e da culinária nordestina, com pratos tradicionais à base de aipim, feijão tropeiro, costela e doces artesanais. Foto: Wikimedia Commons/Filipo Tardim
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