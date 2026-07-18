Parque, cachoeiras e mistério geológico: conheça Nova Iguaçu, a cidade mais antiga da Baixada Fluminense

Entre seus atrativos mais conhecidos está a Cachoeira Véu da Noiva, muito procurada por visitantes durante os meses mais quentes, a Fazenda Dona Eugênia, construída no século 19, e a Praça do Skate, a primeira dedicada ao esporte na América Latina. A região também desperta interesse por sua curiosa formação geológica. Foto: Wikimedia Commons/Sergio Ramoz