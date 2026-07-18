“Michael” se torna a 1ª cinebiografia a ultrapassar 1 bilhão de dólares

Segundo o site especializado Box Office Mojo, o filme somou cerca de 372 milhões de dólares na bilheteria norte-americana e 629 milhões de dólares no mercado internacional. Com o resultado, "Michael" superou "Bohemian Rhapsody", que havia arrecadado cerca de 911 milhões de dólares, e "Oppenheimer", que somou 975,8 milhões de dólares, e se tornou o filme baseado em uma pessoa real de maior bilheteria da história. A produção também se tornou o primeiro longa da Lionsgate a atingir a marca bilionár Foto: Divulgação / Glen Wilson / Lionsgate