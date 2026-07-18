‘Ave coveira’, javali com verruga e toupeira ‘alienígena’: veja os animais mais ‘feios’ do mundo

Condor-da-Califórnia (Gymnogyps californianus): Uma das aves mais raras do mundo e a maior ave terrestre da América do Norte, a espécie é capaz de voar por centenas de quilômetros em um único dia quase sem bater as asas. Após quase desaparecer na natureza, passou por programas de reprodução que ajudaram a recuperar sua população. Foto: Flickr - Stacy