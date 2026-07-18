Exposição gratuita reúne obras de Tarsila, Portinari e Di Cavalcanti no Rio

Carybé, nome artístico do argentino Héctor Julio Páride Bernabó, nasceu em Lanús, na Argentina, em 1911, e se mudou para o Brasil ainda jovem. Ele dedicou grande parte da obra à cultura afro-brasileira e às tradições populares do Nordeste. Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo, em 1903 e ficou conhecido por obras como "Os Retirantes" e “Café”, e pelos painéis "Guerra e Paz”. Foto: Montagem / Reprodução Youtube / Domínio Público