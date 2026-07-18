Do voto à apuração: como funcionam a urnas eletrônicas nas eleições brasileiras

A votação começa com a identificação do eleitor pela mesa receptora, mediante apresentação de um documento oficial com foto. Quando disponível, a biometria também pode ser utilizada para confirmar a identidade do votante. Na cabine, o eleitor digita o número do candidato, confere a fotografia e os dados exibidos na tela e confirma o voto. Depois de concluída a votação para todos os cargos em disputa, a urna registra as escolhas de forma eletrônica, preservando o sigilo do voto. Foto: Divulgação/Senado Federal