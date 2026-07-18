“Carrie”, nova série da Prime Video, tem primeiras imagens divulgadas

A série fará parte do "Flanniverso", universo de produções de terror criados por Mike Flanagan, responsável por títulos como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite". Essa é a primeira vez que a história ganha uma versão em formato de série para a televisão. A estreia está prevista para outubro de 2026, com exclusividade na plataforma e terá oito episódios. Foto: Divulgação