Filmes e Séries
“Carrie”, nova série da Prime Video, tem primeiras imagens divulgadas
-
A série fará parte do "Flanniverso", universo de produções de terror criados por Mike Flanagan, responsável por títulos como "A Maldição da Residência Hill" e "Missa da Meia-Noite". Essa é a primeira vez que a história ganha uma versão em formato de série para a televisão. A estreia está prevista para outubro de 2026, com exclusividade na plataforma e terá oito episódios. Foto: Divulgação
-
A trama acompanha Carrie White, interpretada por Summer Howell, uma adolescente isolada que vive sob os cuidados de sua mãe extremamente religiosa e superprotetora chamada Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan. Após a morte repentina do pai, Carrie precisa lidar com o ambiente hostil de uma escola, um escândalo de bullying e a descoberta de poderes telecinéticos. Foto: Divulgação
-
O elenco também conta com Matthew Lillard no papel do diretor Grayle, Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen e Amber Midthunder como a professora de educação física, a senhorita Desjardin. Completam o time Joel Oulette, no papel de Tommy Ross, e Josie Totah, como Tina. Foto: Divulgação
-
"Carrie" foi o primeiro livro publicado por Stephen King e deu início a uma exitosa carreira que já soma mais de 350 milhões de livros vendidos em todo o mundo. A obra permaneceu por 14 semanas na lista de mais vendidos do jornal "The New York Times" e foi traduzida para mais de 35 idiomas. O livro conta a história de Carrie White, adolescente vítima de bullying que descobre poderes telecinéticos. Foto: Divulgação
-
-
A primeira adaptação para os cinemas aconteceu em 1976, sob direção de Brian De Palma, com roteiro de Lawrence D. Cohen. O longa é estrelado por Sissy Spacek, no papel de Carrie White, e Piper Laurie, como Margaret White. A produção arrecadou mais de 33,8 milhões de dólares contra um orçamento de 1,8 milhão de dólares e recebeu duas indicações ao Oscar, para Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Divulgação
-
Depois do filme original, a história ganhou outras versões: a sequência não oficial "A Maldição de Carrie", lançada em 1999, que acompanhou a história da meia-irmã de Carrie, um filme feito para a TV de 2002 estrelado por Angela Bettis, e um remake lançado em 2013, dirigido por Kimberly Peirce. Foto: Divulgação
-
O remake de 2013 teve o roteiro assinado por Lawrence D. Cohen, que também foi responsável pelo roteiro do filme de 1976, em parceria com Roberto Aguirre-Sacasa. Chloë Grace Moretz interpretou Carrie White, enquanto Julianne Moore deu vida a Margaret White, além de Judy Greer, Portia Doubleday, Gabriella Wilde e Ansel Elgort no elenco de apoio. Foto:
-