Cidade submersa na China: Shicheng está intacta sob lago artificial

Shicheng ganhou o apelido de “Atlântida chinesa” por permanecer intacta sob a água por décadas. A ausência de luz solar e de correntes fortes ajudou a manter sua integridade, ainda que o ambiente submerso tenha criado uma cápsula do tempo impressionante. A cidade está entre 36 e 40 metros de profundidade no Lago Qiandao, na província de Zhejiang. Foto: reprodução /chinese national geography