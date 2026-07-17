Estilo de Vida
Chimichurri: o molho de ervas que conquistou churrascos e receitas no mundo inteiro
-
Sua origem exata não é totalmente conhecida, mas o tempero é fortemente associado à Argentina e ao Uruguai. Ao longo do tempo, tornou-se presença tradicional nos churrascos desses dois países e ganhou popularidade em diversas partes do mundo. Foto:
-
A versão mais comum leva salsa, orégano, alho, azeite, vinagre, pimenta e sal. Dependendo da receita, também podem ser acrescentados cebola, páprica, tomilho, louro ou outras ervas. Foto:
-
O sabor do chimichurri combina notas herbáceas, ácidas, picantes e levemente salgadas. O azeite ajuda a suavizar a mistura, enquanto o vinagre realça os aromas e proporciona mais frescor ao molho. Foto: imagem gerada por i.a
-
O chimichurri é muito utilizado para acompanhar carnes bovinas assadas ou grelhadas. Pode ser colocado sobre o corte já pronto ou usado antes do preparo, funcionando como uma espécie de marinada. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Apesar da forte relação com o churrasco, o molho também combina com frango, peixe, linguiça, legumes, batatas e pães. Sua versatilidade permite utilizá-lo em diferentes refeições e receitas. Foto: imagem gerada por i.a
-
Existem versões verdes e avermelhadas do chimichurri. A cor depende dos ingredientes empregados, especialmente da quantidade de ervas, páprica, pimenta e outros temperos presentes na mistura. Foto: imagem gerada por i.a
-
Depois de preparado, o molho costuma descansar por algumas horas antes de ser servido. Esse tempo ajuda os ingredientes a liberarem seus aromas e deixa o sabor mais uniforme e intenso. Foto: Imagem de Niamh O-shea por Pixabay
-