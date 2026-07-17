Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Chimichurri: o molho de ervas que conquistou churrascos e receitas no mundo inteiro

RF
Redação Flipar
  • Sua origem exata não é totalmente conhecida, mas o tempero é fortemente associado à Argentina e ao Uruguai. Ao longo do tempo, tornou-se presença tradicional nos churrascos desses dois países e ganhou popularidade em diversas partes do mundo.
    Sua origem exata não é totalmente conhecida, mas o tempero é fortemente associado à Argentina e ao Uruguai. Ao longo do tempo, tornou-se presença tradicional nos churrascos desses dois países e ganhou popularidade em diversas partes do mundo. Foto:
  • A versão mais comum leva salsa, orégano, alho, azeite, vinagre, pimenta e sal. Dependendo da receita, também podem ser acrescentados cebola, páprica, tomilho, louro ou outras ervas.
    A versão mais comum leva salsa, orégano, alho, azeite, vinagre, pimenta e sal. Dependendo da receita, também podem ser acrescentados cebola, páprica, tomilho, louro ou outras ervas. Foto:
  • O sabor do chimichurri combina notas herbáceas, ácidas, picantes e levemente salgadas. O azeite ajuda a suavizar a mistura, enquanto o vinagre realça os aromas e proporciona mais frescor ao molho.
    O sabor do chimichurri combina notas herbáceas, ácidas, picantes e levemente salgadas. O azeite ajuda a suavizar a mistura, enquanto o vinagre realça os aromas e proporciona mais frescor ao molho. Foto: imagem gerada por i.a
  • O chimichurri é muito utilizado para acompanhar carnes bovinas assadas ou grelhadas. Pode ser colocado sobre o corte já pronto ou usado antes do preparo, funcionando como uma espécie de marinada.
    O chimichurri é muito utilizado para acompanhar carnes bovinas assadas ou grelhadas. Pode ser colocado sobre o corte já pronto ou usado antes do preparo, funcionando como uma espécie de marinada. Foto: imagem gerada por i.a
  • Apesar da forte relação com o churrasco, o molho também combina com frango, peixe, linguiça, legumes, batatas e pães. Sua versatilidade permite utilizá-lo em diferentes refeições e receitas.
    Apesar da forte relação com o churrasco, o molho também combina com frango, peixe, linguiça, legumes, batatas e pães. Sua versatilidade permite utilizá-lo em diferentes refeições e receitas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Existem versões verdes e avermelhadas do chimichurri. A cor depende dos ingredientes empregados, especialmente da quantidade de ervas, páprica, pimenta e outros temperos presentes na mistura.
    Existem versões verdes e avermelhadas do chimichurri. A cor depende dos ingredientes empregados, especialmente da quantidade de ervas, páprica, pimenta e outros temperos presentes na mistura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Depois de preparado, o molho costuma descansar por algumas horas antes de ser servido. Esse tempo ajuda os ingredientes a liberarem seus aromas e deixa o sabor mais uniforme e intenso.
    Depois de preparado, o molho costuma descansar por algumas horas antes de ser servido. Esse tempo ajuda os ingredientes a liberarem seus aromas e deixa o sabor mais uniforme e intenso. Foto: Imagem de Niamh O-shea por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay