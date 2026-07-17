Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Curativo inteligente com IA promete revolucionar o monitoramento da saúde com dados em tempo real

RF
Redação Flipar
  • Ao contrário dos relógios inteligentes convencionais, que dependem da transmissão de dados para servidores externos antes de realizar análises, o novo adesivo executa esse trabalho instantaneamente no próprio corpo. Essa característica reduz atrasos na resposta, economiza energia e preserva a privacidade das informações médicas.
    Ao contrário dos relógios inteligentes convencionais, que dependem da transmissão de dados para servidores externos antes de realizar análises, o novo adesivo executa esse trabalho instantaneamente no próprio corpo. Essa característica reduz atrasos na resposta, economiza energia e preserva a privacidade das informações médicas. Foto: Imagem gerada por IA
  • Além disso, uma rede neural embarcada analisou informações como eletrocardiograma, glicemia, colesterol e frequência cardíaca para estimar o risco de infarto, alcançando 83,5% de acerto. Caso essa tecnologia alcance a prática clínica, ela poderá transformar o acompanhamento de pacientes crônicos e ampliar o papel da inteligência artificial na prevenção de doenças.
    Além disso, uma rede neural embarcada analisou informações como eletrocardiograma, glicemia, colesterol e frequência cardíaca para estimar o risco de infarto, alcançando 83,5% de acerto. Caso essa tecnologia alcance a prática clínica, ela poderá transformar o acompanhamento de pacientes crônicos e ampliar o papel da inteligência artificial na prevenção de doenças. Foto: Imagem gerada por IA
  • A expectativa é que, no futuro, esse tipo de curativo trabalhe em conjunto com pequenos reservatórios de medicamentos implantados sob a pele, permitindo a liberação automática de doses sempre que alterações perigosas forem detectadas.
    A expectativa é que, no futuro, esse tipo de curativo trabalhe em conjunto com pequenos reservatórios de medicamentos implantados sob a pele, permitindo a liberação automática de doses sempre que alterações perigosas forem detectadas. Foto: Imagem gerada por IA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay