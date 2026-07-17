Fruta exótica e pouco conhecida, langsat tem polpa translúcida e suculenta

A forma mais comum de cultivar esse fruto é por meio de estaquia ou enxertia, técnicas que permitem obter novas plantas com as mesmas características da planta original. Além disso, pesquisadores estudam maneiras de adaptá-lo ao cultivo em estufas e vasos, o que pode facilitar sua produção e ampliar seu cultivo no futuro. Foto: Midori /Wikimédia Commons