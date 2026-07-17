Economia
Alianças, joias e 227 toneladas de ouro: como doações de cidadãos comuns ajudaram a Coreia do Sul a superar colapso financeiro
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Em meio às dificuldades, uma iniciativa incomum mobilizou milhões de cidadãos. A emissora KBS organizou uma campanha nacional para arrecadar objetos de ouro que seriam transformados em recursos para fortalecer as reservas financeiras do país. Foto: Pexels/Kunal Lakhotia
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A ação começou em 5 de janeiro com postos de coleta instalados em apenas seis bancos, mas a adesão surpreendeu as autoridades e fez o prazo, inicialmente curto, ser prorrogado até o fim de abril. Logo nos primeiros dias, centenas de milhares de pessoas compareceram às agências para entregar bens de grande valor material e afetivo. Foto: Hannah Alkadi/Pixabay
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Alianças de casamento, anéis infantis tradicionais, medalhas esportivas, condecorações militares, joias herdadas de familiares e até a cruz dourada do cardeal Stephen Kim Sou-hwan passaram a integrar a campanha. Ao fim da mobilização, cerca de 3,51 milhões de sul-coreanos, o equivalente a aproximadamente 23% das residências do país, haviam participado da iniciativa. Foto: Pexels/Kenneth Surillo
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O volume arrecadado alcançou 227 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 2,13 bilhões de dólares na época. Depois da coleta, todo o material foi fundido, convertido em barras e vendido no mercado internacional, permitindo que o governo obtivesse divisas para reduzir parte de suas obrigações externas. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
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Embora essa quantia representasse apenas uma pequena parcela do empréstimo concedido pelo FMI, a campanha produziu efeitos que ultrapassaram os números. A demonstração de união fortaleceu a confiança interna e transmitiu ao mercado internacional a imagem de uma sociedade disposta a colaborar com a recuperação econômica. Foto: Pexels/Markus Winkler
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O movimento também teve inspiração em ações patrióticas realizadas décadas antes, quando a população tentou reunir recursos para enfrentar outra grave crise financeira. Paralelamente à arrecadação de ouro, o país promoveu reformas estruturais, abriu espaço para investimentos estrangeiros, reorganizou empresas e adotou medidas de ajuste fiscal. Foto: Big_Heart/Pixabay
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O conjunto dessas mudanças acelerou a recuperação da economia sul-coreana e permitiu que o empréstimo do FMI fosse quitado em agosto de 2001, cerca de três anos antes do prazo originalmente previsto. O resultado consolidou a campanha como um dos maiores exemplos de mobilização popular em apoio à reconstrução econômica de um país. Foto: Pexels/Gije Cho
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