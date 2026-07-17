Alianças, joias e 227 toneladas de ouro: como doações de cidadãos comuns ajudaram a Coreia do Sul a superar colapso financeiro

A ação começou em 5 de janeiro com postos de coleta instalados em apenas seis bancos, mas a adesão surpreendeu as autoridades e fez o prazo, inicialmente curto, ser prorrogado até o fim de abril. Logo nos primeiros dias, centenas de milhares de pessoas compareceram às agências para entregar bens de grande valor material e afetivo. Foto: Hannah Alkadi/Pixabay