Assine
overlay
Início Galeria
Economia

Alianças, joias e 227 toneladas de ouro: como doações de cidadãos comuns ajudaram a Coreia do Sul a superar colapso financeiro

RF
Redação Flipar
  • Em meio às dificuldades, uma iniciativa incomum mobilizou milhões de cidadãos. A emissora KBS organizou uma campanha nacional para arrecadar objetos de ouro que seriam transformados em recursos para fortalecer as reservas financeiras do país.
    Em meio às dificuldades, uma iniciativa incomum mobilizou milhões de cidadãos. A emissora KBS organizou uma campanha nacional para arrecadar objetos de ouro que seriam transformados em recursos para fortalecer as reservas financeiras do país. Foto: Pexels/Kunal Lakhotia
  • A ação começou em 5 de janeiro com postos de coleta instalados em apenas seis bancos, mas a adesão surpreendeu as autoridades e fez o prazo, inicialmente curto, ser prorrogado até o fim de abril. Logo nos primeiros dias, centenas de milhares de pessoas compareceram às agências para entregar bens de grande valor material e afetivo.
    A ação começou em 5 de janeiro com postos de coleta instalados em apenas seis bancos, mas a adesão surpreendeu as autoridades e fez o prazo, inicialmente curto, ser prorrogado até o fim de abril. Logo nos primeiros dias, centenas de milhares de pessoas compareceram às agências para entregar bens de grande valor material e afetivo. Foto: Hannah Alkadi/Pixabay
  • Alianças de casamento, anéis infantis tradicionais, medalhas esportivas, condecorações militares, joias herdadas de familiares e até a cruz dourada do cardeal Stephen Kim Sou-hwan passaram a integrar a campanha. Ao fim da mobilização, cerca de 3,51 milhões de sul-coreanos, o equivalente a aproximadamente 23% das residências do país, haviam participado da iniciativa.
    Alianças de casamento, anéis infantis tradicionais, medalhas esportivas, condecorações militares, joias herdadas de familiares e até a cruz dourada do cardeal Stephen Kim Sou-hwan passaram a integrar a campanha. Ao fim da mobilização, cerca de 3,51 milhões de sul-coreanos, o equivalente a aproximadamente 23% das residências do país, haviam participado da iniciativa. Foto: Pexels/Kenneth Surillo
  • O volume arrecadado alcançou 227 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 2,13 bilhões de dólares na época. Depois da coleta, todo o material foi fundido, convertido em barras e vendido no mercado internacional, permitindo que o governo obtivesse divisas para reduzir parte de suas obrigações externas.
    O volume arrecadado alcançou 227 toneladas de ouro, avaliadas em cerca de 2,13 bilhões de dólares na época. Depois da coleta, todo o material foi fundido, convertido em barras e vendido no mercado internacional, permitindo que o governo obtivesse divisas para reduzir parte de suas obrigações externas. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • Embora essa quantia representasse apenas uma pequena parcela do empréstimo concedido pelo FMI, a campanha produziu efeitos que ultrapassaram os números. A demonstração de união fortaleceu a confiança interna e transmitiu ao mercado internacional a imagem de uma sociedade disposta a colaborar com a recuperação econômica.
    Embora essa quantia representasse apenas uma pequena parcela do empréstimo concedido pelo FMI, a campanha produziu efeitos que ultrapassaram os números. A demonstração de união fortaleceu a confiança interna e transmitiu ao mercado internacional a imagem de uma sociedade disposta a colaborar com a recuperação econômica. Foto: Pexels/Markus Winkler
  • O movimento também teve inspiração em ações patrióticas realizadas décadas antes, quando a população tentou reunir recursos para enfrentar outra grave crise financeira. Paralelamente à arrecadação de ouro, o país promoveu reformas estruturais, abriu espaço para investimentos estrangeiros, reorganizou empresas e adotou medidas de ajuste fiscal.
    O movimento também teve inspiração em ações patrióticas realizadas décadas antes, quando a população tentou reunir recursos para enfrentar outra grave crise financeira. Paralelamente à arrecadação de ouro, o país promoveu reformas estruturais, abriu espaço para investimentos estrangeiros, reorganizou empresas e adotou medidas de ajuste fiscal. Foto: Big_Heart/Pixabay
  • O conjunto dessas mudanças acelerou a recuperação da economia sul-coreana e permitiu que o empréstimo do FMI fosse quitado em agosto de 2001, cerca de três anos antes do prazo originalmente previsto. O resultado consolidou a campanha como um dos maiores exemplos de mobilização popular em apoio à reconstrução econômica de um país.
    O conjunto dessas mudanças acelerou a recuperação da economia sul-coreana e permitiu que o empréstimo do FMI fosse quitado em agosto de 2001, cerca de três anos antes do prazo originalmente previsto. O resultado consolidou a campanha como um dos maiores exemplos de mobilização popular em apoio à reconstrução econômica de um país. Foto: Pexels/Gije Cho
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay