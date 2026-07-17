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De micro-ondas a aquário: especialista revela os principais inimigos da conexão wi-fi dentro de casa
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Essa realidade foi observada por Alex Hills, professor da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e um dos responsáveis pela criação de uma das primeiras grandes redes wi-fi do mundo, ainda em 1993. Em seu livro "Wi-Fi and the Bad Boys of Radio", ele descreve diversos elementos capazes de prejudicar a transmissão das ondas de rádio utilizadas pela tecnologia. Foto: Reprodução/Magnific
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Entre os exemplos mais conhecidos está o forno de micro-ondas, que opera na frequência de 2,4 GHz, a mesma adotada por muitos roteadores antigos. Apesar de serem projetados para manterem essa frequência dentro do equipamento, equipamentos desgastados ou com falhas de isolamento podem liberar interferências que reduzem a estabilidade da conexão. Foto: Magnific/fabrikasimf
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Embora os aparelhos modernos e as redes de 5 GHz tenham diminuído esse problema, ele ainda pode ocorrer em determinadas situações. Pelo mesmo motivo, lâmpadas fluorescentes ou sistemas de ignição de automóveis também podem causar falhas de conexão. Foto: Misha Feshchak/Unsplash
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Outro obstáculo inesperado aparece nos aquários, já que a água absorve parte da energia das ondas de rádio e enfraquece o sinal. Além disso, paredes de concreto e tijolos dificultam a propagação da conexão, enquanto materiais como madeira e gesso — pouco comuns no Brasil — oferecem menor resistência. Foto: Pexels/Thanh Nhan
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Para minimizar essas perdas, especialistas recomendam instalar o roteador em um ponto central da residência e, de preferência, em uma posição elevada. Caso isso não seja suficiente, repetidores ou sistemas mesh ampliam a cobertura da rede. Foto: TechieTech Tech/Unsplash
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Espelhos, televisores de muitas polegadas e superfícies metálicas também podem refletir as ondas de rádio e criar áreas com sinal instável. De acordo com Hills, condições climáticas adversas como frio e calor extremo representam outro fator de influência no sinal de wi-fi. Foto: Pexels/E Pro
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Além disso, mesmo sem interferências físicas, o desempenho da rede cai quando muitos dispositivos utilizam a internet ao mesmo tempo. Conhecer esses obstáculos permite identificar a origem de diversos problemas e adotar soluções simples antes de concluir que a falha está apenas no provedor. Foto: Dreamlike Street/Unsplash
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