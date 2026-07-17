De micro-ondas a aquário: especialista revela os principais inimigos da conexão wi-fi dentro de casa

Essa realidade foi observada por Alex Hills, professor da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e um dos responsáveis pela criação de uma das primeiras grandes redes wi-fi do mundo, ainda em 1993. Em seu livro "Wi-Fi and the Bad Boys of Radio", ele descreve diversos elementos capazes de prejudicar a transmissão das ondas de rádio utilizadas pela tecnologia. Foto: Reprodução/Magnific