Curiosidades sobre ‘Jeannie é um Gênio’ : icônico seriado está no streaming

A famosa garrafa de Jeannie era, na verdade, um frasco de licor Jim Beam, estilizado para se tornar um dos objetos mais icônicos da TV. Criado como modelo exclusivo de Natal, foi levado a Sheldon pelo diretor Gene Nelson. Ao longo dos anos, 12 exemplares foram usados, primeiro na cor verde e depois em versões rosa e púrpura. Foto: reprodução