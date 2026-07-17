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Açúcar encontrado no espaço pode reforçar hipótese sobre a origem da vida; entenda
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Até então, outras moléculas semelhantes já haviam sido detectadas no espaço, mas nenhuma atendia aos critérios químicos para ser considerada um açúcar propriamente dito. A identificação ocorreu por meio de observações realizadas com dois radiotelescópios instalados na Espanha, que registraram a assinatura característica da eritrulose em uma das regiões mais ricas em compostos químicos da galáxia. Foto: Evgeni Tcherkasski/Unsplash
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Posteriormente, esses compostos poderiam ter sido transportados por cometas e asteroides até a Terra primitiva, durante o período conhecido como "Bombardeio Pesado Tardio". Estimativas apontam que entre 0,5 e 50 milhões de toneladas desse açúcar podem ter alcançado a superfície terrestre nessa época. Foto: Javier Miranda/Unsplash