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Açúcar encontrado no espaço pode reforçar hipótese sobre a origem da vida; entenda

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Redação Flipar
  • Até então, outras moléculas semelhantes já haviam sido detectadas no espaço, mas nenhuma atendia aos critérios químicos para ser considerada um açúcar propriamente dito. A identificação ocorreu por meio de observações realizadas com dois radiotelescópios instalados na Espanha, que registraram a assinatura característica da eritrulose em uma das regiões mais ricas em compostos químicos da galáxia.
    Até então, outras moléculas semelhantes já haviam sido detectadas no espaço, mas nenhuma atendia aos critérios químicos para ser considerada um açúcar propriamente dito. A identificação ocorreu por meio de observações realizadas com dois radiotelescópios instalados na Espanha, que registraram a assinatura característica da eritrulose em uma das regiões mais ricas em compostos químicos da galáxia. Foto: Evgeni Tcherkasski/Unsplash
  • Posteriormente, esses compostos poderiam ter sido transportados por cometas e asteroides até a Terra primitiva, durante o período conhecido como
    Posteriormente, esses compostos poderiam ter sido transportados por cometas e asteroides até a Terra primitiva, durante o período conhecido como "Bombardeio Pesado Tardio". Estimativas apontam que entre 0,5 e 50 milhões de toneladas desse açúcar podem ter alcançado a superfície terrestre nessa época. Foto: Javier Miranda/Unsplash
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