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Masala chai: tradição indiana transformou o chá numa bebida rica em aromas e especiarias

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Redação Flipar
  • Ao longo do tempo, surgiram adaptações produzidas por diferentes marcas, que preservam a inspiração na receita original, mas simplificam parte do preparo. Conheça algumas curiosidades sobre esse chá.
    Ao longo do tempo, surgiram adaptações produzidas por diferentes marcas, que preservam a inspiração na receita original, mas simplificam parte do preparo. Conheça algumas curiosidades sobre esse chá. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na Índia, a palavra
    Na Índia, a palavra "chai" significa simplesmente "chá". O nome completo da bebida tradicional é masala chai, expressão que pode ser traduzida como "chá com especiarias". Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora existam muitas receitas, o masala chai costuma reunir chá preto, cardamomo, canela, gengibre, cravo e, em algumas versões, pimenta-do-reino, erva-doce ou anis.
    Embora existam muitas receitas, o masala chai costuma reunir chá preto, cardamomo, canela, gengibre, cravo e, em algumas versões, pimenta-do-reino, erva-doce ou anis. Foto: imagem gerada por i.a
  • Diferentemente da maioria dos chás consumidos no Ocidente, o masala chai normalmente é preparado com leite, que deixa a bebida mais cremosa e ajuda a equilibrar o sabor intenso das especiarias.
    Diferentemente da maioria dos chás consumidos no Ocidente, o masala chai normalmente é preparado com leite, que deixa a bebida mais cremosa e ajuda a equilibrar o sabor intenso das especiarias. Foto: imagem gerada por i.a
  • Não existe uma fórmula única. A quantidade de especiarias, o tipo de chá, o leite e o nível de doçura variam conforme a região, a família e até a estação do ano.
    Não existe uma fórmula única. A quantidade de especiarias, o tipo de chá, o leite e o nível de doçura variam conforme a região, a família e até a estação do ano. Foto: imagem gerada por i.a
  • Diversas empresas passaram a oferecer chás inspirados no masala chai em sachês ou misturas prontas. Essas versões preservam parte do perfil aromático, mas costumam simplificar a receita tradicional.
    Diversas empresas passaram a oferecer chás inspirados no masala chai em sachês ou misturas prontas. Essas versões preservam parte do perfil aromático, mas costumam simplificar a receita tradicional. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora seja mais conhecido como bebida quente, o masala chai também pode ser resfriado e servido com gelo. Algumas receitas ainda recebem espuma de leite ou são transformadas em bebidas geladas.
    Embora seja mais conhecido como bebida quente, o masala chai também pode ser resfriado e servido com gelo. Algumas receitas ainda recebem espuma de leite ou são transformadas em bebidas geladas. Foto: imagem gerada por i.a
  • O sabor marcante das especiarias fez o masala chai ultrapassar o universo dos chás. Hoje ele aparece em bolos, biscoitos, sorvetes, chocolates e até bebidas à base de café.
    O sabor marcante das especiarias fez o masala chai ultrapassar o universo dos chás. Hoje ele aparece em bolos, biscoitos, sorvetes, chocolates e até bebidas à base de café. Foto: imagem gerada por i.a
  • A popularidade da culinária indiana ajudou o masala chai a conquistar cafeterias, casas de chá e supermercados em vários países. Atualmente, ele é encontrado tanto em versões tradicionais quanto em adaptações produzidas por diferentes marcas.
    A popularidade da culinária indiana ajudou o masala chai a conquistar cafeterias, casas de chá e supermercados em vários países. Atualmente, ele é encontrado tanto em versões tradicionais quanto em adaptações produzidas por diferentes marcas. Foto: imagem gerada por i.a
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