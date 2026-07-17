Estilo de Vida
Masala chai: tradição indiana transformou o chá numa bebida rica em aromas e especiarias
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Ao longo do tempo, surgiram adaptações produzidas por diferentes marcas, que preservam a inspiração na receita original, mas simplificam parte do preparo. Conheça algumas curiosidades sobre esse chá. Foto: imagem gerada por i.a
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Na Índia, a palavra "chai" significa simplesmente "chá". O nome completo da bebida tradicional é masala chai, expressão que pode ser traduzida como "chá com especiarias". Foto: imagem gerada por i.a
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Embora existam muitas receitas, o masala chai costuma reunir chá preto, cardamomo, canela, gengibre, cravo e, em algumas versões, pimenta-do-reino, erva-doce ou anis. Foto: imagem gerada por i.a
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Diferentemente da maioria dos chás consumidos no Ocidente, o masala chai normalmente é preparado com leite, que deixa a bebida mais cremosa e ajuda a equilibrar o sabor intenso das especiarias. Foto: imagem gerada por i.a
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Não existe uma fórmula única. A quantidade de especiarias, o tipo de chá, o leite e o nível de doçura variam conforme a região, a família e até a estação do ano. Foto: imagem gerada por i.a
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Diversas empresas passaram a oferecer chás inspirados no masala chai em sachês ou misturas prontas. Essas versões preservam parte do perfil aromático, mas costumam simplificar a receita tradicional. Foto: imagem gerada por i.a
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Embora seja mais conhecido como bebida quente, o masala chai também pode ser resfriado e servido com gelo. Algumas receitas ainda recebem espuma de leite ou são transformadas em bebidas geladas. Foto: imagem gerada por i.a
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O sabor marcante das especiarias fez o masala chai ultrapassar o universo dos chás. Hoje ele aparece em bolos, biscoitos, sorvetes, chocolates e até bebidas à base de café. Foto: imagem gerada por i.a
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A popularidade da culinária indiana ajudou o masala chai a conquistar cafeterias, casas de chá e supermercados em vários países. Atualmente, ele é encontrado tanto em versões tradicionais quanto em adaptações produzidas por diferentes marcas. Foto: imagem gerada por i.a