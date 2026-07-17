Filmes e Séries
“Missão: Impossível” completa 30 anos. Saiba por onde anda o elenco
-
O filme também ficou marcado pela trilha sonora. O tema principal de "Missão: Impossível", originalmente composto por Lalo Schifrin para a série de televisão de 1966, ganhou uma versão remixada para o longa com participação de Adam Clayton e Larry Mullen Jr., integrantes da banda U2. A música se tornou um dos temas mais icônicos da história do cinema e da televisão. Foto: Divulgação
-
Ao longo dessas três décadas, a franquia somou mais sete filmes, totalizando oito produções dirigidas por nomes como Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie. A série arrecadou mais de 4,3 bilhões de dólares em bilheteria mundial, o que a coloca entre as franquias de maior arrecadação da história do cinema. Foto: Divulgação
-
Para relembrar a data, a CNN Brasil foi descobrir por onde andam os atores daquele primeiro filme. Tom Cruise se consolidou como um dos maiores astros de Hollywood. O ator, inclusive, estrelou todas as sequências da franquia, que encerrou em 2025 com "Missão: Impossível – O Acerto Final". Nesse meio tempo, também estrelou "Top Gun: Maverick" e recebeu um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema. Foto: Montagem / Divulgação / Reprodução Instagram
-
Ving Rhames, de 67 anos, interpretou Luther na franquia "Missão: Impossível" e reprisou o papel em diversos outros, sua última aparição foi em "Missão: Impossível – O Acerto Final", lançado em 2025. Em abril de 2026, ele passou mal e desmaiou em um restaurante, mas se recuperou rapidamente. Foto: Montagem / Divulgação
-
-
Emmanuelle Béart ganhou notoriedade na década de 1990 com produções como "A Bela Intrigante", "Um Coração no Inverno" e o próprio "Missão: Impossível". Nos últimos anos, a atriz tem conciliado a atuação com trabalhos por trás das câmeras, como co-diretora e produtora. Foto: Montagem / Divulgação / Reprodução Instagram
-
Jon Voight construiu carreira com filmes como "Perdidos na Noite", "Anaconda" e "O Ministério dos Escavadores". O ator foi vencedor do Oscar de melhor ator em 1979 e atualmente se mantém a par da indústria. Ele também é conhecido pelo conservadorismo político e pelo relacionamento distante com a filha, a atriz Angelina Jolie. Foto: Montagem / Divulgação / Wikimedia Commons Movieguide
-
Jean Reno, ator francês, marcou presença em filmes como "O Profissional", "Imensidão Azul" e "Rios Vermelhos". Ele vive longe dos holofotes. Mesmo circulando por grandes cidades, Jean Reno passa parte do tempo em Les Baux-de-Provence, vilarejo com pouco mais de 260 habitantes localizado no coração dos Alpilles. Foto: Montagem / Divulgação / Reprodução Youtube
-