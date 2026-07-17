“Missão: Impossível” completa 30 anos. Saiba por onde anda o elenco

Para relembrar a data, a CNN Brasil foi descobrir por onde andam os atores daquele primeiro filme. Tom Cruise se consolidou como um dos maiores astros de Hollywood. O ator, inclusive, estrelou todas as sequências da franquia, que encerrou em 2025 com "Missão: Impossível – O Acerto Final". Nesse meio tempo, também estrelou "Top Gun: Maverick" e recebeu um Oscar Honorário por sua contribuição ao cinema. Foto: Montagem / Divulgação / Reprodução Instagram