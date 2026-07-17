Finlandês desenvolve barco movido a energia solar com “autonomia infinita” e viraliza na internet

A embarcação é equipada com Starlink para permitir o trabalho remoto e a independência de localização. A experiência tem despertado interesse entre pessoas que acompanham iniciativas de mobilidade sustentável e vida a bordo, além de inspirar planos futuros para versões com maior área para painéis solares e capacidade ampliada de geração de energia. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts