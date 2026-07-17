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Finlandês desenvolve barco movido a energia solar com “autonomia infinita” e viraliza na internet

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Redação Flipar
  • O protótipo Helios-11, como é chamado, é uma embarcação experimental de 11 metros construída em aproximadamente 200 dias com um investimento de cerca de US$ 30 mil.
    O protótipo Helios-11, como é chamado, é uma embarcação experimental de 11 metros construída em aproximadamente 200 dias com um investimento de cerca de US$ 30 mil. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • O barco combina energia solar, motor elétrico de 6 quilowatts e vela como fontes complementares de propulsão, permitindo viagens mais autônomas e sustentáveis no mar.
    O barco combina energia solar, motor elétrico de 6 quilowatts e vela como fontes complementares de propulsão, permitindo viagens mais autônomas e sustentáveis no mar. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • O criador descreveu a embarcação como um
    O criador descreveu a embarcação como um "iate explorador de autonomia infinita", termo que reflete a capacidade do barco de operar sem depender de combustíveis fósseis — desde que a gestão da energia gerada a bordo seja eficiente. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • A proposta reúne moradia e navegação em uma mesma estrutura, funcionando ao mesmo tempo como casa flutuante e plataforma de testes tecnológicos. Sua rotina é exibida ao público no canal
    A proposta reúne moradia e navegação em uma mesma estrutura, funcionando ao mesmo tempo como casa flutuante e plataforma de testes tecnológicos. Sua rotina é exibida ao público no canal "True North Yachts". Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • Durante a fase de construção, Lukas priorizou a leveza e a resistência estrutural, eliminando itens e equipamentos considerados dispensáveis para maximizar a eficiência energética do conjunto.
    Durante a fase de construção, Lukas priorizou a leveza e a resistência estrutural, eliminando itens e equipamentos considerados dispensáveis para maximizar a eficiência energética do conjunto. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • Em condições ideais de sol, o Helios-11 atinge até 8,5 nós (cerca de 15,7 km/h) e mantém uma velocidade de cruzeiro de 7 nós (aproximadamente 13 km/h). Já a vela funciona como um recurso essencial em regiões com menor incidência de luz solar, como o norte da Europa.
    Em condições ideais de sol, o Helios-11 atinge até 8,5 nós (cerca de 15,7 km/h) e mantém uma velocidade de cruzeiro de 7 nós (aproximadamente 13 km/h). Já a vela funciona como um recurso essencial em regiões com menor incidência de luz solar, como o norte da Europa. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • Após o lançamento, o barco passou a ser testado em diferentes trajetos europeus, incluindo canais navegáveis e rotas em direção à França e à Espanha, além de trechos próximos ao rio Ródano, entre a Suíça e a França.
    Após o lançamento, o barco passou a ser testado em diferentes trajetos europeus, incluindo canais navegáveis e rotas em direção à França e à Espanha, além de trechos próximos ao rio Ródano, entre a Suíça e a França. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • Embora o projeto mencione a viabilidade de travessias oceânicas, o foco permanece na coleta de dados sobre estabilidade e rotina a bordo durante navegações costeiras e fluviais.
    Embora o projeto mencione a viabilidade de travessias oceânicas, o foco permanece na coleta de dados sobre estabilidade e rotina a bordo durante navegações costeiras e fluviais. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
  • A embarcação é equipada com Starlink para permitir o trabalho remoto e a independência de localização. A experiência tem despertado interesse entre pessoas que acompanham iniciativas de mobilidade sustentável e vida a bordo, além de inspirar planos futuros para versões com maior área para painéis solares e capacidade ampliada de geração de energia.
    A embarcação é equipada com Starlink para permitir o trabalho remoto e a independência de localização. A experiência tem despertado interesse entre pessoas que acompanham iniciativas de mobilidade sustentável e vida a bordo, além de inspirar planos futuros para versões com maior área para painéis solares e capacidade ampliada de geração de energia. Foto: Reproduc?a?o/True North Yachts
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