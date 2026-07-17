Filmes e Séries
Anthony Hopkins lança álbum de música clássica
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O álbum é formado por doze faixas orquestrais inéditas, inspiradas na família de Hopkins, em seu país natal, o País de Gales, e em experiências pessoais acumuladas ao longo da vida. As gravações foram conduzidas pelo maestro vencedor do Grammy Gustavo Dudamel à frente da Philharmonia Orchestra. As sessões ocorreram no Alexandra Palace, em Londres, em abril de 2026. Foto: Reprodução / Instagram
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A faixa de apresentação do disco é "Bracken Road", parte da suíte "1947: Suite for Solo Piano and Orchestra". A composição remete às memórias de infância de Hopkins em Margam, no sul do País de Gales, retratando as ruas, os campos e as montanhas ao redor da casa de sua família na década de 1940. Foto: Reprodução / Instagram
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O interesse de Hopkins pela composição não é recente. Ele começou a tocar piano aos quatro anos de idade e, pouco tempo depois, já interpretava obras de Beethoven e Chopin. Em janeiro de 2012, por exemplo, lançou o álbum "Composer", com nove peças originais e trilhas de filmes, interpretadas pela Orquestra Sinfônica da Cidade de Birmingham. Foto: Reprodução / Instagram
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Hopkins é formado pelo Royal Welsh College of Music e Drama, em Cardiff, e treinou na Royal Academy of Dramatic Art. Em 1965, foi convidado por Laurence Olivier para integrar o Royal National Theatre, em Londres, onde atuou em produções como "Rei Lear", "Coriolano", "Macbeth" e "Antônio e Cleópatra". Foto: Wikimedia Commons / Omar David Sandoval Sida
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Como ator, Hopkins tem mais de 150 créditos ao longo de mais de seis décadas de carreira e ganhou dois prêmios Oscar por sua atuação em "O Silêncio dos Inocentes", em 1992, e "Meu Pai", em 2021. Além de indicações por "Vestígios do Dia", "Nixon", "Amistad" e "Dois Papas". Também já conquistou Emmy. Foto: Divulgação
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Outros filmes notórios de sua carreira são "As Sombras da Escravidão", “Lendas da Paixão”, “Encontro Marcado”, e "O Homem Elefante". Ainda fez parte do elenco de “Thor”, da franquia de filmes do Universo Cinematográfico Marvel, além de participar da série de televisão "Westworld", da HBO. Foto: Divulgação
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O personagem Hannibal Lecter, interpretado por ele em três longas-metragens, "O Silêncio dos Inocentes", "Hannibal" e "Dragão Vermelho", por essa razão é um dos papéis mais conhecidos de sua carreira. Em 1993, foi condecorado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por seus serviços às artes. Foto: Divulgação
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