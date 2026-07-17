Anthony Hopkins lança álbum de música clássica

O interesse de Hopkins pela composição não é recente. Ele começou a tocar piano aos quatro anos de idade e, pouco tempo depois, já interpretava obras de Beethoven e Chopin. Em janeiro de 2012, por exemplo, lançou o álbum "Composer", com nove peças originais e trilhas de filmes, interpretadas pela Orquestra Sinfônica da Cidade de Birmingham. Foto: Reprodução / Instagram