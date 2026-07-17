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“Pânico 7” chega ao streaming. Saiba tudo sobre a franquia
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Aliás, quando esteve em cartaz nos cinemas, "Pânico 7" registrou um desempenho expressivo nas bilheterias. O filme ultrapassou a marca de 200 milhões de dólares em bilheteria mundial, valor que o tornou o longa mais lucrativo de toda a franquia até o momento. A produção foi lançada no Brasil em 26 de fevereiro de 2026 pela Paramount Pictures. Foto: Divulgação
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O elenco de "Pânico 7" é liderado por Neve Campbell, que retorna ao papel de Sidney Prescott após não participar do longa anterior, "Pânico 6". Completam o elenco Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Roger L. Jackson, Matthew Lillard e David Arquette, todos reprisando papéis de filmes anteriores, além de Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace e Joel McHale, entre outros nomes que se juntam à história. Foto: Divulgação
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A trama acompanha um novo assassino mascarado de Ghostface que surge na cidade onde Sidney Prescott reconstruiu sua vida após os eventos anteriores da franquia. A filha de Sidney, interpretada por Isabel May, se torna o novo alvo do assassino, o que obriga a protagonista a enfrentar traumas do passado para proteger a família. Foto: Divulgação
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Entretanto, a produção de "Pânico 7" passou por mudanças significativas antes de chegar aos cinemas. Melissa Barrera e Jenna Ortega, protagonistas de "Pânico 5" e "Pânico 6" nos papéis das irmãs Sam e Tara Carpenter, estavam originalmente confirmadas para retornar ao sétimo filme. Barrera, porém, foi demitida em novembro de 2023, após publicações da atriz em apoio à Palestina durante o conflito com Israel. Foto: Divulgação
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Logo depois, Ortega pediu para deixar o projeto, bem como Christopher Landon, que havia sido contratado para dirigir o longa. Com a saída das duas protagonistas, o roteiro precisou ser inteiramente reescrito e as personagens Sam e Tara Carpenter foram retiradas da trama, e Kevin Williamson, roteirista e produtor dos primeiros filmes da saga, assumiu como diretor. Foto: Divulgação
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A franquia "Pânico" nasceu em 1996 com o primeiro filme. A série se popularizou ao longo de quase três décadas por misturar elementos de slasher com autorreferência ao próprio gênero de terror, mantendo o assassino mascarado Ghostface como fio condutor entre as diferentes gerações de personagens. Foto: Divulgação
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Ao todo, a franquia soma sete longas-metragens até o momento, incluindo "Pânico", "Pânico 2", "Pânico 3", "Pânico 4", "Pânico" de 2022, "Pânico 6" e "Pânico 7". A saga alterna entre o retorno de personagens originais, como Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, e a inserção de novas gerações de protagonistas ao longo dos capítulos mais recentes. Foto: Divulgação
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