“Pânico 7” chega ao streaming. Saiba tudo sobre a franquia

Aliás, quando esteve em cartaz nos cinemas, "Pânico 7" registrou um desempenho expressivo nas bilheterias. O filme ultrapassou a marca de 200 milhões de dólares em bilheteria mundial, valor que o tornou o longa mais lucrativo de toda a franquia até o momento. A produção foi lançada no Brasil em 26 de fevereiro de 2026 pela Paramount Pictures. Foto: Divulgação