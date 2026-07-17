Assessor de Sam Neill revela causa da morte do ator

Ao longo da carreira, Neill recebeu três indicações ao Globo de Ouro e duas ao Emmy. Em 2023, lançou a autobiografia "Did I Ever Tell You This?". No mesmo ano, ao falar sobre o tratamento contra o câncer em entrevista à BBC, afirmou que não tinha medo da morte: "O que eu não quero é parar de viver, porque eu realmente gosto de viver." Foto: Reprodução / Instagram