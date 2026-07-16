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Pernambuco já foi independente do Brasil; conheça a ‘Data Magna’
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Inspirada por ideias liberais, a revolução foi liderada por religiosos, militares e outras figuras, como José de Barros Lima, o Leão Coroado, que desencadeou o levante ao assassinar o comandante português Manoel Barbosa. Foto: domínio público/Luis Schlappriz
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Após a fuga do governador Caetano Pinto, uma junta foi formada, composta por representantes de diferentes setores, como o clero, o comércio e as forças armadas. Foto: domínio público
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Eles instituíram uma Lei Orgânica, que estabeleceu a independência de Pernambuco, liberdade de imprensa e a igualdade entre os cidadãos. Dali a um ano, quando a revolução estivesse vitoriosa, eles iriam escrever a Constituição. Foto: domínio público
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Lei Orgânica não era uma constituição, mas era, com certeza, um 'sonho de liberdade' [em relação a Portugal], um rascunho do que Pernambuco queria caso levasse adiante seu projeto de independência, completou o professor. Foto: reprodução/tv globo
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A república pernambucana chegou a nomear um embaixador e criar sua própria bandeira, mas foi derrotada em 20 de maio de 1817 por tropas portuguesas. Foto: wikimedia commons/creative commons/Roberto Vasco
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Como punição, Pernambuco perdeu parte de seu território, e muitos líderes do movimento foram presos ou executados. Foto: domínio público
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Apesar do fim precoce, a Revolução Pernambucana é vista como um marco importante no processo de independência do Brasil, simbolizando um sonho de liberdade contra o domínio português. Foto: domínio público
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Com uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas, Pernambuco (PE) é conhecido por sua rica história, belas praias e forte influência na economia no país. Foto: Fabricio Macedo FGMsp/Pixabay
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Sua capital, Recife, é um dos principais centros urbanos do Nordeste e é famosa pelo turismo, principalmente por conta das praias. Foto: Wikimedia Commons/Portal da Copa/ME
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Recife também é chamada de Veneza Brasileira devido à sua geografia cortada por rios e canais. Foto: wikimedia commons/Portal da Copa/ME
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Outra cidade importante de Pernambuco é Olinda, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO por seu centro histórico repleto de igrejas barrocas, casas coloridas e ladeiras charmosas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Olinda
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Durante o período colonial, o estado se tornou um importante centro econômico devido à produção de açúcar, o que atraiu a atenção de potências estrangeiras, como os holandeses, que invadiram e ocuparam a região entre 1630 e 1654. Foto: wikimedia commons/Mega Jovial
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Esse período ficou marcado pela administração de Maurício de Nassau, que trouxe avanços urbanos e científicos para a então Capitania de Pernambuco. Foto: domínio público
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Pernambuco desempenhou um papel crucial na história do Brasil. Foi palco de importantes eventos, como a Insurreição Pernambucana, que expulsou os holandeses do país, além da própria Revolução Pernambucana de 1817. Foto: Matheus Araújo Machado de Freitas/Pixabay
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Culturalmente, Pernambuco é um dos estados mais ricos do Brasil. É o berço de manifestações culturais como o frevo, o maracatu e o manguebeat. Foto: Flickr/Jan Ribeiro
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O Carnaval de Recife e Olinda é um dos mais famosos do país, especialmente o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo. Foto: Antônio Cruz - Agência Brasil
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A música pernambucana também ganhou destaque nacional e internacional com artistas como Chico Science, Lenine e Alceu Valença. Foto: Prefeitura de Recife - Flickr
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A culinária pernambucana é outro ponto forte, com pratos típicos como a feijoada pernambucana, o bolo de rolo (foto), o bolo Souza Leão, a cartola e o famoso buchada de bode. Foto: wikimedia commons/creative commons/Guilherme Jófili
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Além das praias urbanas e selvagens, como Porto de Galinhas (eleita uma das mais belas do Brasil), o estado abriga o arquipélago de Fernando de Noronha (foto), um paraíso ecológico e destino turístico internacional. Foto: Divulgação/Governo de Pernanbuco
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No interior, o Sertão pernambucano revela paisagens únicas, como a Serra do Chapada do Araripe e o Vale do Catimbau (foto), conhecido por suas formações rochosas e sítios arqueológicos. Foto: wikimedia commons/Paulo ferrari lucas alves
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Economicamente, Pernambuco tem se destacado nos últimos anos com o crescimento de setores como tecnologia, turismo e indústria. O Porto de Suape, um dos maiores complexos industriais e portuários do Brasil, é um importante motor econômico para o estado. Foto: Divulgação
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O estado abriga ainda instituições de ensino renomadas, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - foto), além de centros culturais importantes, como o Instituto Ricardo Brennand e o Museu Cais do Sertão. Foto: Wikimedia Commons/creative commons/Dantadd
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