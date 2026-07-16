Galeria
Cidade de Ibiraçu ostenta maior estátua de Buda do Ocidente
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A estátua monumental fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Tem mais de 35 metros de altura, atraindo visitantes em busca de meditação, autoconhecimento e turismo religioso. Mas também as pessoas que querem simplesmente conferir o tamanho incrível da peça. Foto: - Divulgação
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Com práticas meditativas e retiros, o cenário oferece oportunidades para fotografias e momentos de introspecção. Fundado em 1974 pelo monge Ryotan Tokuda e um grupo de convertidos, o mosteiro, localizado a 350 metros de altitude, faz formação de monges segundo as tradições orientais. Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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O local tem trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com possibilidade de avistar espécies locais da fauna, com a experiência de ecoturismo. Existem outras opções amenas e com uma paisagem diversificada. Entre elas, cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, que atraem as atenções dos visitantes. Foto: Arquivo Pessoal Mônica de Sá
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Os visitantes encontram alternativas para passeios românticos ou aventuras com amigos e com as famílias, longe do agito das grandes cidades. A cidade recebe visitantes com festas típicas que celebram o patrimônio local, como festivais de culinária capixaba e eventos folclóricos. Foto: Reprodução do Instagram @mosteirozen
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O local une natureza, espiritualidade e cultura única, sendo uma ótima opção para quem está em Vitória, capital do Espírito Santo, ou em Vila Velha, conhecida cidade do estado. Foto: Arquivo Pessoal Mônica de Sá
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Ibiraçu tem 201 km², cerca de 13 mil habitantes e fica a 65 km da capital Vitória. O povoamento começou com a chegada de imigrantes italianos fugindo da crise socioeconômica no país europeu. Eles foram trazidos em navios que aportavam em Vitória e seguiam para o núcleo colonial na região. Foto: -Reprodução do Instagram @mosteirozen
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Inicialmente chamada de Vila Guaraná, a cidade foi renomeada em 1943 para Ibiraçu, que significa "árvore grande" em tupi-guarani, em referência a uma antiga árvore jequitibá que existia na região.Os imigrantes foram responsáveis pelo desenvolvimento da produção agrícola, especialmente do café, impulsionando a economia local. Foto: Arquivo Pessoal Mônica de Sá
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A estátua gigantesca tem, no mesmo terreno, outras estátuas menores de Buda, e também uma capela católica e um jardim zen. Foto: Arquivo Pessoal Mônica de Sá
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Um marco histórico e religioso no centro da cidade é a Igreja Matriz de São Marcos. O santo é padroeiro da cidade e recebe um bonita festa anual, todo dia 25 de abril. Foto: HVL/Wikimédia Commons