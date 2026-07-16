Cidade de Ibiraçu ostenta maior estátua de Buda do Ocidente

O local tem trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com possibilidade de avistar espécies locais da fauna, com a experiência de ecoturismo. Existem outras opções amenas e com uma paisagem diversificada. Entre elas, cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, que atraem as atenções dos visitantes. Foto: Arquivo Pessoal Mônica de Sá