Extratos culinários transformam o sabor de bolos, sobremesas e outras receitas

Na hora da compra, vale verificar se o produto é realmente um extrato alimentício e não apenas uma essência ou aromatizante. Também é recomendável seguir a dosagem indicada pelo fabricante, manter o frasco bem fechado, armazená-lo em local fresco e protegido da luz e observar possíveis restrições em caso de alergia ao ingrediente de origem. Foto: imagem gerada por i.a